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Gordura que age sozinha: muda o corpo feminino desde a infância

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O excesso de tecido adiposo no corpo feminino não é apenas um acúmulo de gordura, mas funciona como um órgão autônomo que produz hormônios e substâncias biologicamente ativas. Dependendo da fase da vida, esse fator altera a fisiologia da mulher, gerando riscos que variam desde a puberdade precoce até patologias vasculares graves.

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Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Puberdade: hormônios e saúde mental

Durante o desenvolvimento, a massa adiposa excessiva pode alterar o ritmo biológico. Em meninas com sobrepeso, a puberdade tende a começar antes do esperado e se prolongar. A produção hormonal do tecido gorduroso pode provocar hipertensão precoce, esteatose hepática e diabetes tipo 2. Outra condição relevante é a síndrome metabólica poliendócrina dos ovários (SMPO), que desregula o equilíbrio hormonal.

O impacto emocional também é significativo, com maior incidência de ansiedade e estados depressivos devido à pressão social. Nesses casos, recomendações simples de dieta podem ser insuficientes, pois a estabilização do quadro exige a regulação do fundo hormonal por profissionais de saúde.

Idade reprodutiva: fertilidade e gestação

Nesta fase, o peso elevado atua como uma barreira química e mecânica para a fertilidade, podendo causar disfunções ovarianas e irregularidades no ciclo menstrual. Caso ocorra a gravidez, aumentam as chances de diabetes gestacional, hipertensão arterial e perda fetal. Alterações no organismo materno podem afetar a programação genética do feto, resultando em anomalias congênitas.

Além disso, a inflamação crônica mantida pelo tecido adiposo pode evoluir para a síndrome metabólica após o parto, quadro frequentemente agravado pelo estresse e a privação de sono.

Perimenopausa: riscos vasculares e cardíacos

Na transição para a menopausa, a gordura tende a se concentrar na região abdominal. Essa obesidade visceral agride as artérias e, nesse período, o excesso de peso pode ser mais perigoso que o tabagismo para o desenvolvimento de infartos. O acúmulo de gordura também intensifica sintomas vegetativos, como ondas de calor e distúrbios do sono. A fragilidade do sistema vascular pode se manifestar inclusive por meio de hematomas subcutâneos sem causa aparente.

Terceira idade: perda muscular e oncologia

Após a menopausa, os depósitos de gordura tornam-se a principal fonte de estrogênios. O excesso desse hormônio eleva o risco de câncer de endométrio, rins e mama. Simultaneamente, ocorre a sarcopenia: a substituição de fibras musculares por células adiposas, o que gera fraqueza, quedas e fraturas. Um IMC elevado também acelera a progressão de hérnias e protrusões discais, comprometendo a mobilidade.

Para mulheres idosas, a manutenção da massa muscular é crucial. Sem a ingestão adequada de proteínas e exercícios controlados, a substituição muscular pela gordura pode acelerar a incapacidade física e causar disfunções na bexiga.

Controle metabólico e abordagens terapêuticas

A obesidade é tratada clinicamente como uma patologia crônica. A base do tratamento conservador é o déficit calórico estável (entre 500 e 750 kcal abaixo da necessidade diária), com alta ingestão de proteínas e exercícios focados no fortalecimento muscular para a utilização da glicose. Quando a dieta não atinge os resultados, recorre-se a medicamentos ou cirurgias bariátricas.

Perdas de peso bruscas após cirurgias exigem monitoramento médico rigoroso para evitar a deficiência crítica de micronutrientes e a deterioração da pele.

Fase da vida Principais riscos à saúde
Puberdade Puberdade precoce, síndrome SMPO, transtornos de ansiedade
Reprodutiva Infertilidade endócrina, pré-eclampsia, diabetes gestacional
Perimenopausa Obesidade visceral, eventos vasculares, insônia grave
Terceira idade Tumores hormônio-dependentes, sarcopenia, fraturas de colo de fêmur

Dúvidas frequentes

O excesso de peso depende apenas da dieta?
Não. É uma doença multifatorial onde a dieta é apenas um dos componentes, somando-se a fatores genéticos, hormonais e estado psicoemocional.

Por que o peso aumenta mais rápido na menopausa?
A queda do estrogênio altera o metabolismo, fazendo o corpo acumular gordura visceral na cavidade abdominal, que é mais resistente aos métodos comuns de emagrecimento.

A gordura pode estimular o câncer?
Sim. O excesso de gordura mantém uma inflamação sistêmica de baixa intensidade e produz doses elevadas de estrogênio, aumentando o risco de tumores na mama e no endométrio.

É possível emagrecer apenas com esportes?
A atividade física é essencial para o coração e a musculatura, mas a redução de massa corporal é inviável sem a restrição calórica e a regulação do sono, que controla a leptina e a grelina.

Importante: Estas informações são educativas e não substituem a consulta médica. Não inicie, interrompa ou altere tratamentos sem a orientação de um especialista.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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