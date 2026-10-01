Ministérios da Educação e Culturado Brasil lançam edital com R$ 5 milhões para saberes tradicionais

O Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Cultura (MinC) abriram nesta terça-feira (29) as inscrições para o edital Ciclos de Saberes de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e das Artes. O prazo para submissão de propostas termina às 23h59 do sábado (4 de outubro).
Com um orçamento total de R$ 5 milhões, a iniciativa tenta romper a bolha acadêmica ao colocar detentores de saberes tradicionais como agentes formadores dentro do ensino superior, da pesquisa e da extensão universitária. O objetivo é tirar o conhecimento popular do lugar de "objeto de estudo" e elevá-lo ao status de ferramenta pedagógica ativa.
Apenas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) podem se candidatar, com a obrigatoriedade de parcerias com mestres de cultura — seja via coletivos, associações ou individualmente — e a inclusão de escolas públicas de educação básica no projeto.
O modelo de atuação divide-se em três frentes: oficinas e seminários dentro das universidades; imersões nos territórios e comunidades dos mestres (como terreiros e associações); e atividades práticas em escolas públicas para estimular o diálogo entre gerações.
O investimento está distribuído em duas categorias:
Um ponto crucial do edital é a garantia financeira: no mínimo 40% do valor total do projeto deve ser destinado diretamente ao pagamento dos mestres de cultura. O prazo de execução é de 12 meses.
Para evitar a concentração de recursos, o comitê técnico garantirá a vaga da proposta melhor classificada de cada uma das cinco macrorregiões brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), respeitando a pontuação mínima exigida.
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A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.