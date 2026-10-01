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Ministérios da Educação e Culturado Brasil lançam edital com R$ 5 milhões para saberes tradicionais

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O Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Cultura (MinC) abriram nesta terça-feira (29) as inscrições para o edital Ciclos de Saberes de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e das Artes. O prazo para submissão de propostas termina às 23h59 do sábado (4 de outubro).

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Photo: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Com um orçamento total de R$ 5 milhões, a iniciativa tenta romper a bolha acadêmica ao colocar detentores de saberes tradicionais como agentes formadores dentro do ensino superior, da pesquisa e da extensão universitária. O objetivo é tirar o conhecimento popular do lugar de "objeto de estudo" e elevá-lo ao status de ferramenta pedagógica ativa.

Apenas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) podem se candidatar, com a obrigatoriedade de parcerias com mestres de cultura — seja via coletivos, associações ou individualmente — e a inclusão de escolas públicas de educação básica no projeto.

O modelo de atuação divide-se em três frentes: oficinas e seminários dentro das universidades; imersões nos territórios e comunidades dos mestres (como terreiros e associações); e atividades práticas em escolas públicas para estimular o diálogo entre gerações.

O investimento está distribuído em duas categorias:

  • Categoria A (Grande Porte): Projetos de articulação regional. Verba de até R$ 500 mil por proposta (máximo de 7 selecionados). Exige a participação de ao menos 10 mestres, atuação em 3 municípios e alcance de 5 escolas públicas.
  • Categoria B (Contexto Local): Projetos focados em comunidades ou municípios específicos. Verba de até R$ 250 mil por proposta (máximo de 6 selecionados). Exige ao menos 5 mestres e alcance de 3 escolas públicas.

Um ponto crucial do edital é a garantia financeira: no mínimo 40% do valor total do projeto deve ser destinado diretamente ao pagamento dos mestres de cultura. O prazo de execução é de 12 meses.

Para evitar a concentração de recursos, o comitê técnico garantirá a vaga da proposta melhor classificada de cada uma das cinco macrorregiões brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), respeitando a pontuação mínima exigida.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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