Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Sabor adstringente da arónia em foco: a combinação improvável que transforma receitas tradicionais
Poluição doméstica e cérebro: a relação entre a qualidade do ar e a memória
A obsessão americana pela matemática russa: O fenômeno transfotma métodos antigos em artigo de luxo
Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno
Rosa Heavenly Pink: o arbusto que esconde as folhas sob cachos de flores
O risco de ser 'marcado' por corvos: como funciona a memória dessas aves
Changan alerta para prejuízo por unidade diante de saturação do mercado chinês
Frelimo adverte Governador de Nampula Eduardo Abdula após denúncias de interferência política
Pescada-do-mato: marinado de 24h em pera e gengibre para preparo rápido

Nicotina na gestação reduz especificamente o crescimento do córtex visual do feto

Vida » Alimentação

O tabagismo durante a gestação prejudica especificamente o crescimento do córtex visual do feto. A descoberta altera a compreensão sobre os riscos fetais, indicando que a nicotina não afeta o cérebro de forma generalizada, mas atinge mecanismos precisos de formação do sistema visual.

Беременность и курение
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Беременность и курение

O desenvolvimento do córtex visual depende de ondas elétricas espontâneas geradas pela retina. Esses sinais viajam até o cérebro e estimulam a proliferação de células precursoras. A nicotina interrompe essa transmissão, bloqueando o desenvolvimento dos tecidos.

Tomash Paus e sua equipe, do Centro Sainte-Justine em Montreal, testaram a hipótese com dois grupos. Primeiro, analisaram dados de 27 mil adultos do UK Biobank. Exames de ressonância magnética revelaram que pessoas cujas mães fumaram durante a gravidez apresentavam uma área total do córtex cerebral menor, com a redução mais acentuada justamente no córtex visual.

Os dados foram validados em um grupo de 944 adolescentes. Embora a área total do córtex não apresentasse diferença, a região visual era significativamente menor nos filhos de mães fumantes. O efeito persistiu em estudos comparativos: em 11 de 18 pares de irmãs, a irmã exposta ao tabaco no útero possuía a área do córtex visual reduzida em relação à irmã não exposta.

Para identificar a causa biológica, os pesquisadores utilizaram modelos de camundongos com receptores de nicotina alterados e realizaram análises genéticas dos participantes do biobanco britânico.

A análise revelou que variantes genéticas raras, que reduzem a função de genes específicos na retina, diminuem o córtex visual apenas em indivíduos cujas mães fumaram. Simulações computacionais do desenvolvimento cerebral confirmaram que a nicotina prejudica a proliferação de neurônios inibitórios e células precursoras intermediárias.

A conclusão é que a nicotina enfraquece os sinais da retina para o cérebro, limitando fisicamente o crescimento do córtex visual. Outros estudos já apontam que a exposição pré-natal ao tabaco também eleva o risco de esclerose múltipla no futuro.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Veludo substitui lã e couro no outono de 2026 &mdash; mas só quando isolado do look total
Mulher
Veludo substitui lã e couro no outono de 2026 — mas só quando isolado do look total
Aliança estratégica em Moçambique: a manobra financeira que força mudanças na estrutura da LAM
Economia
Aliança estratégica em Moçambique: a manobra financeira que força mudanças na estrutura da LAM
Spiced Cinnamon: a migração do marrom chocolate para a profundidade da canela
Mulher
Spiced Cinnamon: a migração do marrom chocolate para a profundidade da canela
Mais populares
Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas

A transição de estação prioriza blazers de ombros relaxados, a mistura de couro com saias midi e a profundidade do total black através da alternância de materiais.

Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road
O uso de sacos plásticos para recuperar o branco e eliminar a estática de roupas
Prisioneiros em troca de sanções: Washington busca nova fórmula para relações com Moscou Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Botas de cano alto com amarração: do detalhe utilitário à estrutura de corset
Por que o ácido cítrico é superior ao vinagre na limpeza profunda da máquina de lavar
Cozinha de Tula resgata receitas do século XIX para fornos modernos
Cozinha de Tula resgata receitas do século XIX para fornos modernos
últimos materiais
Poluição doméstica e cérebro: a relação entre a qualidade do ar e a memória
A obsessão americana pela matemática russa: O fenômeno transfotma métodos antigos em artigo de luxo
Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno
Rosa Heavenly Pink: o arbusto que esconde as folhas sob cachos de flores
O risco de ser 'marcado' por corvos: como funciona a memória dessas aves
Changan alerta para prejuízo por unidade diante de saturação do mercado chinês
Frelimo adverte Governador de Nampula Eduardo Abdula após denúncias de interferência política
Pescada-do-mato: marinado de 24h em pera e gengibre para preparo rápido
Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial
Como eliminar e prevenir molas usando sabão neutro de 72%
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.