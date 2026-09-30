Nicotina na gestação reduz especificamente o crescimento do córtex visual do feto

O tabagismo durante a gestação prejudica especificamente o crescimento do córtex visual do feto. A descoberta altera a compreensão sobre os riscos fetais, indicando que a nicotina não afeta o cérebro de forma generalizada, mas atinge mecanismos precisos de formação do sistema visual.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Беременность и курение

O desenvolvimento do córtex visual depende de ondas elétricas espontâneas geradas pela retina. Esses sinais viajam até o cérebro e estimulam a proliferação de células precursoras. A nicotina interrompe essa transmissão, bloqueando o desenvolvimento dos tecidos.

Tomash Paus e sua equipe, do Centro Sainte-Justine em Montreal, testaram a hipótese com dois grupos. Primeiro, analisaram dados de 27 mil adultos do UK Biobank. Exames de ressonância magnética revelaram que pessoas cujas mães fumaram durante a gravidez apresentavam uma área total do córtex cerebral menor, com a redução mais acentuada justamente no córtex visual.

Os dados foram validados em um grupo de 944 adolescentes. Embora a área total do córtex não apresentasse diferença, a região visual era significativamente menor nos filhos de mães fumantes. O efeito persistiu em estudos comparativos: em 11 de 18 pares de irmãs, a irmã exposta ao tabaco no útero possuía a área do córtex visual reduzida em relação à irmã não exposta.

Para identificar a causa biológica, os pesquisadores utilizaram modelos de camundongos com receptores de nicotina alterados e realizaram análises genéticas dos participantes do biobanco britânico.

A análise revelou que variantes genéticas raras, que reduzem a função de genes específicos na retina, diminuem o córtex visual apenas em indivíduos cujas mães fumaram. Simulações computacionais do desenvolvimento cerebral confirmaram que a nicotina prejudica a proliferação de neurônios inibitórios e células precursoras intermediárias.

A conclusão é que a nicotina enfraquece os sinais da retina para o cérebro, limitando fisicamente o crescimento do córtex visual. Outros estudos já apontam que a exposição pré-natal ao tabaco também eleva o risco de esclerose múltipla no futuro.