Dieta cetogênica reverte pré-diabetes em 50% dos casos com obesidade e gordura no fígado

Perder peso beneficia a saúde, mas a composição da dieta determina a qualidade da recuperação metabólica. Um estudo da Universidade de Washington em St. Louis revelou que a escolha dos nutrientes influencia diretamente a regulação do açúcar no sangue e a recuperação do fígado, mesmo quando a perda de peso total é a mesma.
O ensaio randomizado acompanhou 55 adultos com obesidade, pré-diabetes e acúmulo de gordura hepática. Os voluntários foram divididos em três grupos alimentares: dieta cetogênica (baixos carboidratos e altas gorduras), dieta mediterrânea e dieta plant-based (rica em carboidratos). Durante cinco meses, sob controle de nutricionistas, todos os grupos perderam, em média, 10% do peso inicial.
No tecido muscular, os resultados foram equivalentes: a sensibilidade à insulina aumentou cerca de 50% em todos os grupos. Isso indica que, para a melhora muscular, a perda de peso é o fator determinante, independentemente da proporção de macronutrientes.
Já nos indicadores hepáticos e metabólicos gerais, a dieta cetogênica apresentou resultados superiores:
Esses dados impactaram a reversão do pré-diabetes: metade dos participantes da dieta cetogênica reverteu a condição. Na dieta mediterrânea, a taxa foi de 29% e, na dieta rica em carboidratos, apenas 7%.
Os autores concluem que qualquer uma das dietas testadas é benéfica para quem tem distúrbios metabólicos. Contudo, a composição do cardápio altera o risco de progressão de doenças hepáticas e diabetes de forma mais profunda do que a simples redução do índice de massa corporal.
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