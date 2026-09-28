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Dieta cetogênica reverte pré-diabetes em 50% dos casos com obesidade e gordura no fígado

Vida » Alimentação

Perder peso beneficia a saúde, mas a composição da dieta determina a qualidade da recuperação metabólica. Um estudo da Universidade de Washington em St. Louis revelou que a escolha dos nutrientes influencia diretamente a regulação do açúcar no sangue e a recuperação do fígado, mesmo quando a perda de peso total é a mesma.

Похудение
Photo: Pravda by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

O ensaio randomizado acompanhou 55 adultos com obesidade, pré-diabetes e acúmulo de gordura hepática. Os voluntários foram divididos em três grupos alimentares: dieta cetogênica (baixos carboidratos e altas gorduras), dieta mediterrânea e dieta plant-based (rica em carboidratos). Durante cinco meses, sob controle de nutricionistas, todos os grupos perderam, em média, 10% do peso inicial.

No tecido muscular, os resultados foram equivalentes: a sensibilidade à insulina aumentou cerca de 50% em todos os grupos. Isso indica que, para a melhora muscular, a perda de peso é o fator determinante, independentemente da proporção de macronutrientes.

Já nos indicadores hepáticos e metabólicos gerais, a dieta cetogênica apresentou resultados superiores:

  • Gordura no fígado: a redução foi de 67%, enquanto nos outros grupos a queda foi de 45%.
  • Sensibilidade hepática à insulina: a melhora ocorreu em todos, mas foi duas a três vezes mais forte no grupo cetogênico.
  • Glicose: o nível médio diário de açúcar no sangue caiu 20%, contra 8% nas demais dietas.
  • Insulina: a concentração diária reduziu 74%. No grupo da dieta mediterrânea, a queda foi de 44% e, na dieta rica em carboidratos, de 27%.

Esses dados impactaram a reversão do pré-diabetes: metade dos participantes da dieta cetogênica reverteu a condição. Na dieta mediterrânea, a taxa foi de 29% e, na dieta rica em carboidratos, apenas 7%.

Os autores concluem que qualquer uma das dietas testadas é benéfica para quem tem distúrbios metabólicos. Contudo, a composição do cardápio altera o risco de progressão de doenças hepáticas e diabetes de forma mais profunda do que a simples redução do índice de massa corporal.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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