África busca autonomia espacial para reduzir dependência de satélites estrangeiros

O tráfego de internet na África é quase totalmente dependente de cabos submarinos, que processam 98% dos dados do continente. Apenas 2% circulam por infraestrutura terrestre, que é cara e não alcança regiões remotas. Essa configuração isola vastas áreas e limita a expansão da conectividade por métodos tradicionais.

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Como alternativa, o foco recai sobre constelações de satélites de órbita baixa. Durante fórum de radiocomunicações em Abidjã, o Dr. Tidiane Ouattara, chefe da Agência Espacial da Costa do Marfim e presidente do Conselho da Agência Espacial Africana, destacou a tecnologia Direct-to-Device. O sistema permite que usuários em zonas isoladas se conectem diretamente ao satélite, eliminando a necessidade de estações terrestres.

A dependência de satélites estrangeiros, porém, transfere o controle dos dados para fora do continente. O cenário é agravado por um vazio jurídico: os tratados espaciais internacionais das décadas de 1960 e 1970 não cobrem a realidade atual, e apenas 23% dos países africanos possuem legislação espacial própria. Sem normas atualizadas, a região perde a capacidade de gerir frequências e posições orbitais.

O setor vive uma expansão acelerada. Em 2024, o número de satélites civis ativos ultrapassou 10 mil, com investimentos chegando a 60 bilhões de dólares. Para Ouattara, manter a África apenas como consumidora desses serviços é um risco estratégico.

O Dr. Ouattara defende que a autonomia espacial depende da criação de uma indústria local. A proposta envolve mudar o modelo de desenvolvimento: priorizar a incubação de startups, apoiar pesquisas aplicadas e fundar uma academia espacial. O objetivo é reter o valor agregado da tecnologia no continente, evitando a evasão de recursos para provedores estrangeiros.

Para viabilizar a estratégia, Ouattara sugere a articulação conjunta via União Africana e Agência Espacial Africana. As prioridades seriam a revisão dos tratados internacionais e o controle rigoroso do espectro de radiofrequências, elemento técnico essencial para qualquer tentativa de soberania espacial.