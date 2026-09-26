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Exercícios leves e curtos combatem a dor com mais eficiência do que treinos exaustivos

Vida » Alimentação

Atividades físicas curtas e leves combatem a dor aguda e crônica com mais eficiência do que esportes exaustivos. A conclusão é de pesquisadores da Universidade de Adelaide, que analisaram dados de mais de 221 mil pessoas. O estudo revelou que não são necessárias horas de academia para obter alívio: exercícios com duração total inferior a duas horas por semana já apresentam resultados positivos.

Сидячая работа
Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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A análise abrangeu 157 revisões e 2.736 estudos randomizados. A amostra incluiu pacientes com distúrbios musculoesqueléticos, patologias neurológicas, processos inflamatórios e doenças oncológicas. Independentemente da modalidade — musculação, ioga, pilates ou tai chi -, a atividade física reduziu a intensidade da dor em média 1,1 ponto em uma escala de dez.

O ponto central do trabalho, publicado na revista PAIN Reports, é a ausência de ligação direta entre a intensidade do treino e o efeito analgésico. Programas longos e rigorosos não trouxeram vantagens. Pelo contrário, o alívio mais expressivo ocorreu em quem optou por ciclos curtos e de baixa carga, contrariando a ideia de que é preciso forçar o corpo além do limite para vencer a dor.

O mecanismo de alívio reside na bioquímica do corpo. Durante a contração muscular, ocorre a liberação de endorfinas e serotonina, que atuam como analgésicos naturais ao bloquear a transmissão dos impulsos dolorosos. Além disso, a atividade regular reduz a inflamação sistêmica e altera a forma como o cérebro interpreta os sinais vindos das áreas afetadas.

Tipo de atividade Efeito no organismo
Ioga e Tai Chi Relaxamento e redução de tensões musculares
Exercícios aeróbicos Melhora da circulação e nutrição dos tecidos
Treinos de força Fortalecimento da musculatura ao redor das articulações
Pilates Correção postural e redução da carga na coluna

Dúvidas comuns sobre esporte e dor:

A atividade física ajuda em casos de dor crônica severa?
Sim. Os dados mostram uma redução média de 1,1 ponto na escala de dor, um resultado clinicamente relevante para pacientes com diagnósticos crônicos.

É preciso treinar todos os dias?
Não. Menos de duas horas semanais de atividade total já são suficientes para reduzir a sensibilidade à dor.

Qual a intensidade ideal?
Programas de baixa intensidade apresentaram os melhores resultados. O foco deve ser a regularidade e o conforto, não a performance atlética.

Por que a dor diminui durante o movimento?
Devido à produção de endorfinas e serotonina, que funcionam como analgésicos naturais, somada à redução de processos inflamatórios.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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