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Consumo diário de ultraprocessados eleva em 14% o risco de infartos e derrames a cada 100g extras

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O consumo diário de alimentos ultraprocessados aumenta as chances de problemas graves no coração e nos vasos sanguíneos. De acordo com um estudo publicado na revista Circulation, cada 100 gramas extras desse tipo de alimento na dieta diária elevam em 14% o risco de eventos cardiovasculares, como infartos e derrames.

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A pesquisa analisou dados de mais de 100 mil pessoas em 19 países. A categoria de ultraprocessados inclui produtos com alta intervenção industrial: refeições prontas congeladas, macarrão instantâneo, refrigerantes e doces industrializados. Essas opções geralmente concentram altas doses de açúcar, sal e gorduras, com baixa presença de vitaminas e fibras.

Além do sistema cardiovascular, o consumo desses alimentos está associado ao aumento da probabilidade de outras condições:

  • Doenças gastrointestinais (+31%);
  • Depressão e transtornos de ansiedade (+27%);
  • Diabetes e síndrome metabólica (+24%);
  • Hipertensão (+11%).

O estudo indica que a redução dos riscos não exige a mudança imediata de toda a dieta. A substituição de apenas 10 gramas de produtos processados por alimentos integrais — como frutas, vegetais, nozes ou leguminosas — já apresenta efeito positivo para a saúde.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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