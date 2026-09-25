Consumo diário de ultraprocessados eleva em 14% o risco de infartos e derrames a cada 100g extras

O consumo diário de alimentos ultraprocessados aumenta as chances de problemas graves no coração e nos vasos sanguíneos. De acordo com um estudo publicado na revista Circulation, cada 100 gramas extras desse tipo de alimento na dieta diária elevam em 14% o risco de eventos cardiovasculares, como infartos e derrames.
A pesquisa analisou dados de mais de 100 mil pessoas em 19 países. A categoria de ultraprocessados inclui produtos com alta intervenção industrial: refeições prontas congeladas, macarrão instantâneo, refrigerantes e doces industrializados. Essas opções geralmente concentram altas doses de açúcar, sal e gorduras, com baixa presença de vitaminas e fibras.
Além do sistema cardiovascular, o consumo desses alimentos está associado ao aumento da probabilidade de outras condições:
O estudo indica que a redução dos riscos não exige a mudança imediata de toda a dieta. A substituição de apenas 10 gramas de produtos processados por alimentos integrais — como frutas, vegetais, nozes ou leguminosas — já apresenta efeito positivo para a saúde.
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