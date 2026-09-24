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Obesidade em adultos no Brasil triplicou em três décadas, aponta estudo

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A obesidade entre adultos brasileiros com 25 anos ou mais saltou de 7,8% em 1990 para 27,7% em 2023. O dado, publicado pela revista Lancet através da série Carga Global de Doenças (GBD), indica que a prevalência da condição triplicou em três décadas. O Brasil lidera o crescimento desse índice entre 17 países da América Latina.

Перекусы вместо завтрака
Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перекусы вместо завтрака

Se considerar a soma de sobrepeso e obesidade, o cenário é mais amplo: 66,8% da população adulta está acima do peso normal, contra 40,3% há 33 anos. Atualmente, dois em cada três brasileiros enfrentam esse problema.

O que define cada estágio:

  • Sobrepeso: Índice de Massa Corporal (IMC) entre 25,00 e 29,99.
  • Obesidade: IMC a partir de 30,00.

A médica pediatra e doutora em saúde coletiva Deborah Carvalho Malta, da UFMG, explica que o país vive uma transição nutricional. De um lado, a desnutrição recuou devido a políticas de proteção social, como o Bolsa Família, a melhora do salário mínimo e a merenda escolar. De outro, a qualidade da dieta caiu.

O fator determinante é a troca de alimentos naturais por ultraprocessados. Esses produtos são mais baratos, fáceis de preparar e possuem alta concentração de gordura, açúcar e sódio. Um exemplo concreto é a queda no consumo de feijão, base proteica e mineral da dieta brasileira.

Além da dieta, o sedentarismo impulsionado pelo uso excessivo de telas (celulares e computadores) fecha o ciclo do ganho de peso.

Impactos e saídas:

A obesidade na infância é a mais crítica, pois é mais difícil de reverter e predispõe o indivíduo a doenças crônicas na vida adulta. O excesso de peso está ligado a enfermidades renais, cardiovasculares, osteomusculares, vários tipos de câncer e danos à autoestima.

Para frear a tendência, a especialista aponta a necessidade de medidas fiscais: taxar refrigerantes e ultraprocessados para reduzir impostos sobre carnes, frutas, verduras, arroz e feijão. Outras prioridades incluem o incentivo ao aleitamento materno até os dois anos e a garantia de comida saudável nas escolas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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