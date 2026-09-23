Elon Musk e a utopia da IA: a influência da ficção científica no plano para o fim do trabalho

Elon Musk defende publicamente que a inteligência artificial (IA) e a robótica eliminarão o desemprego ao criar uma abundância de bens e serviços superior a qualquer expansão monetária, neutralizando a inflação. Para Musk, a solução para a obsolescência do trabalho humano passa por um "elevado rendimento universal" financiado pelo Estado, permitindo que a população aceda a um padrão de vida luxuoso.

Photo: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Esta visão não é original, mas sim transposta da literatura. Musk, Jeff Bezos, Demis Hassabis (Google DeepMind) e Sam Altman (OpenAI) partilham a fascinação pela série de ficção científica Cultura, de Iain M. Banks. A obra descreve uma sociedade anarquista pós-escassez, onde a humanidade é tutelada por "Mentes" — IAs superinteligentes que gerem todos os recursos, eliminando a propriedade privada, o dinheiro e a necessidade de trabalho.

A influência de Banks é visível nas estruturas operacionais destes empresários: Musk nomeou as plataformas de aterragem da SpaceX com referências à série e promove a fusão homem-máquina via Neuralink para evitar que a humanidade se torne irrelevante. Bezos projeta a expansão da Blue Origin para habitats espaciais semelhantes aos Orbitals de Banks, enquanto Hassabis e Altman utilizam o conceito de "abundância radical" para justificar o desenvolvimento da Inteligência Artificial Geral (AGI).

Contudo, a transposição desta utopia para a realidade económica revela contradições estruturais. A proposta de um "elevado rendimento universal" ignora que tentativas de rendimento básico foram abandonadas por governos devido aos custos insustentáveis, exigindo aumentos fiscais severos. É paradoxal que tal solução seja defendida por figuras que utilizam engenharia fiscal sofisticada para evitar o pagamento de impostos sobre o rendimento, operando através de colaterais de património em vez de salários convencionais.

Enquanto o discurso público foca na utopia da abundância, a atividade real destes technolords move-se noutra direção. O investimento concentra-se em lobbying agressivo, financiamento de superpacs e interferência em processos eleitorais. O objetivo objetivo não é a libertação da humanidade, mas a garantia de que os decisores políticos evitem a regulação da IA.

O risco reside na natureza do poder descrito por Banks. Na série, a liberdade humana é mantida sob a gestão invisível de superinteligências. Na realidade, a criação de IAs superinteligentes é apontada por centenas de especialistas como um risco existencial. Ao promoverem um futuro próspero mas improvável, os líderes tecnológicos omitem a vulnerabilidade ética e a segurança da espécie, priorizando a acumulação de riqueza e o controlo tecnológico sobre a governança humana.