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Modelo brasileiro de certificação de competências expande-se para cidadãos dos PALOP em Lisboa

Vida » Família e Educação

O modelo brasileiro de certificação de competências para jovens e adultos (Encceja) começa a ser exportado para os Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP). O objetivo é permitir que cidadãos que não concluíram a escolaridade na idade certa possam obter diplomas do ensino básico ou secundário, combatendo a exclusão no mercado de trabalho.

Студент в школьном коридоре
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Студент в школьном коридоре

O projeto tem como ponto de partida Portugal, através do Curso Preparatório Encceja Lisboa. Segundo a coordenadora Rejane Lima, a iniciativa surge da constatação de que imigrantes dos PALOP enfrentam barreiras semelhantes às da diáspora brasileira: a perda do direito à educação no país de origem e a consequente desigualdade social.

Até agora, o curso já formou cerca de 9.500 brasileiros. Com a expansão, cidadãos dos PALOP passarão a frequentar as aulas preparatórias em conjunto com os alunos brasileiros. Paralelamente, a coordenação apoia as embaixadas de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe para que cada país desenvolva o seu próprio sistema de exames.

Embora a estrutura brasileira sirva de base, a adaptação exige ajustes. Disciplinas como História, Geografia e Português requerem a contratação de professores específicos e a elaboração de provas que respeitem a realidade cultural e histórica de cada nação africana.

Para quem imigra para Portugal, a certificação funciona como um mecanismo de ascensão social. O diploma do ensino secundário obtido via Encceja é aceite para comprovar a escolaridade em processos de contratação laboral e para a inscrição em cursos de ensino superior.

O Encceja, criado em 2002, expandiu-se para o exterior para atender brasileiros residentes fora do Brasil. Em 2025, Lisboa foi a cidade com maior número de candidatos no mundo, registando 369 inscritos, seguida por Nagoia, no Japão, com 117.

O curso preparatório em Lisboa é gratuito e conta com o apoio do consulado-geral do Brasil. Para acolher os alunos dos PALOP, a equipa de professores será reforçada. As aulas decorrem no campus da Universidade Lusófona, no Campo Grande, às 19h. Interessados em frequentar o curso ou candidatar-se como professores voluntários podem contactar através do e-mail enccejalisboa@gmail.com ou do telefone +351 929125606.

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Author`s name Petr Ermilin
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