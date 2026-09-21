Guiné-Bissau proíbe festas de entrega de diplomas do jardim ao terceiro ciclo

O Ministério da Educação Nacional, Ensino Superior e Investigação Científica proibiu, com efeito imediato, a realização de festas de entrega de diplomas do jardim de infância ao terceiro ciclo em todas as escolas públicas e privadas da Guiné-Bissau. A medida, oficializada por despacho do ministro Barros Bacar Banjai, segue uma recomendação do Conselho de Ministros da sessão extraordinária de 15 de setembro.

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Proteção financeira das famílias

A decisão visa evitar encargos financeiros excessivos para os pais e encarregados de educação. O governo fundamenta a proibição no princípio da inclusão e igualdade de oportunidades, previstos na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 4/2010), para eliminar barreiras socioeconómicas que possam prejudicar o percurso escolar.

O documento destaca que festividades dispendiosas em ciclos intermédios não têm previsão legal e desvirtuam a estrutura do ensino formal, dividida entre o Ensino Básico (9 anos) e o Ensino Secundário (10º e 12º anos).

Regras e proibições rigorosas

A interdição é absoluta e aplica-se a estabelecimentos públicos, privados, cooperativas ou comunitários, abrangendo eventos dentro das escolas ou em espaços externos que utilizem a imagem da instituição. Estão proibidos:

A organização de festas, galas, bailes ou cerimónias de "tomada de diplomas" em níveis não previstos na lei;

A cobrança de quotas, propinas extraordinárias ou "contribuições voluntárias" para fardamentos festivos, becas, decorações, álbuns ou banquetes.

As direções escolares devem limitar-se à emissão administrativa de diplomas e certidões de conclusão de curso apenas nos níveis legais (Ensino Básico Unificado e Ensino Secundário), sendo proibido condicionar a entrega destes documentos.

Fiscalização e sanções

A Inspeção-Geral da Educação (IGE) recebeu plenos poderes para fiscalizar o cumprimento do despacho, podendo aceder às instalações escolares e exigir registos contabilísticos e atas de reuniões para detetar cobranças ilegais.

O incumprimento das normas implica as seguintes sanções:

Multas: Valores entre 500 mil e 2,5 milhões de francos CFA;

Valores entre 500 mil e 2,5 milhões de francos CFA; Medidas disciplinares: Processo para destituição imediata do cargo dirigente e suspensão de funções;

Processo para destituição imediata do cargo dirigente e suspensão de funções; Via judicial: Possibilidade de procedimento criminal por crime de desobediência.