O Ministério da Educação Nacional, Ensino Superior e Investigação Científica proibiu, com efeito imediato, a realização de festas de entrega de diplomas do jardim de infância ao terceiro ciclo em todas as escolas públicas e privadas da Guiné-Bissau. A medida, oficializada por despacho do ministro Barros Bacar Banjai, segue uma recomendação do Conselho de Ministros da sessão extraordinária de 15 de setembro.
A decisão visa evitar encargos financeiros excessivos para os pais e encarregados de educação. O governo fundamenta a proibição no princípio da inclusão e igualdade de oportunidades, previstos na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 4/2010), para eliminar barreiras socioeconómicas que possam prejudicar o percurso escolar.
O documento destaca que festividades dispendiosas em ciclos intermédios não têm previsão legal e desvirtuam a estrutura do ensino formal, dividida entre o Ensino Básico (9 anos) e o Ensino Secundário (10º e 12º anos).
A interdição é absoluta e aplica-se a estabelecimentos públicos, privados, cooperativas ou comunitários, abrangendo eventos dentro das escolas ou em espaços externos que utilizem a imagem da instituição. Estão proibidos:
As direções escolares devem limitar-se à emissão administrativa de diplomas e certidões de conclusão de curso apenas nos níveis legais (Ensino Básico Unificado e Ensino Secundário), sendo proibido condicionar a entrega destes documentos.
A Inspeção-Geral da Educação (IGE) recebeu plenos poderes para fiscalizar o cumprimento do despacho, podendo aceder às instalações escolares e exigir registos contabilísticos e atas de reuniões para detetar cobranças ilegais.
O incumprimento das normas implica as seguintes sanções:
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.