Primavera de 2026 começa com El Niño potencialmente recorde e impactos distintos no Brasil

A primavera de 2026 começa no Hemisfério Sul nesta terça-feira (22), às 21h05, sob a influência de um El Niño com características extremas. Segundo dados do Centro de Previsão Climática da NOAA, há mais de 90% de probabilidade de o fenômeno atingir a categoria "muito forte" e 75% de chance de ser o evento mais intenso registrado desde 1950.

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Na prática, essa configuração atmosférica divide o território brasileiro em duas zonas de impacto físico distinto. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o El Niño acentua a seca. O déficit de chuvas deve ser mais rigoroso no norte do Piauí, noroeste do Ceará, centro-norte de Mato Grosso e norte de Goiás.

Já no Sul e Sudeste, a tendência é o inverso: excesso de precipitação. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a formação de Complexos Convectivos de Mesoescala no Sul — aglomerados de tempestades em formato circular que elevam o volume de chuva acima da média. Estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul também devem registrar volumes anômalos de chuva devido ao fluxo de umidade vindo da Amazônia.

Em todo o país, a tendência é de temperaturas acima da média para o período, variando a intensidade conforme a latitude.

O início da estação marca o equinócio de setembro, momento em que os raios solares incidem igualmente nos dois hemisférios, equalizando a duração do dia e da noite. A partir de agora, os dias no Brasil se alongam progressivamente até o solstício de dezembro.