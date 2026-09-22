Dados de milhares de mães: o que realmente acontece quando pesticidas entram na gestação

A exposição a pesticidas organofosforados durante a gestação aumenta o risco de autismo nas crianças? Para responder a isso, pesquisadores do NYU Langone Health analisaram dados de 3.339 pares de mães e filhos, com resultados publicados no JAMA Pediatrics.

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Como a exposição foi medida e avaliada

A equipe mensurou a concentração de metabólitos de compostos organofosforados (seis dialquilfosfatos e 3,5,6-tricloro-2-piridinol) na urina de gestantes. A coleta ocorreu no segundo trimestre: na 21ª semana para os dialquilfosfatos e na 25ª para o tricloro-2-piridinol. Quando as crianças atingiram a média de 6,4 anos, foram submetidas à Escala de Responsividade Social, que quantifica falhas na comunicação e no comportamento.

O que os dados revelam sobre o desfecho clínico

Modelos de regressão linear e logística não mostraram correlação entre os níveis de pesticidas no organismo materno e a queda nos índices de responsividade social dos filhos. Também não houve associação estatística entre a presença dessas substâncias e a probabilidade de desenvolvimento de transtornos comportamentais clinicamente significativos.

Limites da evidência e aplicabilidade

A ausência de vínculo estatístico nesta amostra não atesta a segurança total dos organofosforados. Essas substâncias podem interferir no desenvolvimento fetal por vias que não resultam necessariamente em sintomas do espectro autista. Além disso, os autores apontam que a dieta das mães e possíveis imprecisões na medição da exposição química podem ter influenciado os resultados.

Embora o estudo não tenha confirmado a relação com o autismo, a redução do contato com pesticidas permanece como uma medida prudente para evitar riscos ao crescimento fetal.