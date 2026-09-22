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Duas porções diárias de grãos integrais podem ser insuficientes para prevenir diabetes

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A Sociedade Europeia de Cardiologia analisou dados de 87 ensaios clínicos com mais de 6.500 participantes para reavaliar o consumo de grãos integrais. A conclusão é que as duas porções diárias habitualmente sugeridas podem não ser suficientes para proteger as artérias contra o colesterol ou prevenir o diabetes. O efeito mais expressivo na redução do colesterol LDL ("ruim"), da glicemia e da inflamação sistêmica foi observado com o consumo de 60 a 100 gramas de grãos integrais (peso do produto seco).

Овёс, ячмень и хлеб
Photo: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овёс, ячмень и хлеб

Impacto nos fatores de risco

A análise indica que os grãos integrais atuam de forma sistêmica. Nos participantes que seguiram essa dieta, houve queda nos níveis de lipoproteínas de baixa densidade e da interleucina-6, um marcador de inflamação. Esse ponto é relevante porque a inflamação crônica costuma ser a base para a hipertensão de origem nervosa e outros eventos vasculares.

"O grão integral não oferece um único benefício isolado, mas age simultaneamente na pressão, no açúcar e na composição do sangue. Mesmo melhorias pequenas em cada indicador, somadas, reduzem a probabilidade de infarto", afirma o cardiologista Valeriy Klimov.

Além da parte vascular, esses alimentos auxiliam no controle do peso e na redução da circunferência abdominal, fator importante para quem tem hipertensão resistente ao tratamento convencional devido a distúrbios metabólicos.

A dose para a saúde do coração

Embora mudanças positivas apareçam com 30-40 gramas diários, o padrão para cardioproteção situa-se entre 60 e 100 gramas (secos). Na prática, isso equivale a 4-6 porções do produto pronto. Uma porção corresponde a uma fatia de pão integral ou meia tigela de aveia. Esse volume ajuda a reduzir a resistência à insulina, melhorando o controle da glicose.

"Os carboidratos complexos e as fibras retardam a absorção de açúcares, evitando picos de insulina que levam à obesidade e ao diabetes", explica a endocrinologista Ekaterina Orlova.

A escolha de grãos integrais ricos em magnésio no jantar também pode influenciar a síntese de melatonina, funcionando como alimentos que auxiliam o sono.

Como identificar o grão integral

O diferencial está na preservação do farelo (casca), onde se concentram fibras e vitaminas. Exemplos incluem aveia de cozimento lento, trigo sarraceno (grechka), arroz integral, espelta e bulgur. Produtos instantâneos, que exigem apenas água quente, perdem a maior parte dessas propriedades.

"Quanto maior o tempo de cozimento, melhor para o sistema gastrointestinal. O grão integral estimula o intestino, o que reflete na pele e na imunidade", pontua o nutricionista Aleksey Dorofeev.

Uma dieta equilibrada também evita problemas como a azia causada por carboidratos simples e reduz a sobrecarga do sistema excretor, cujas alterações podem ser notadas, por exemplo, quando o odor corporal muda durante doenças.

Grão / Produto Impacto Cardiovascular
Arroz Integral / Trigo Sarraceno Redução do colesterol total e glicose
Aveia (cozimento lento) Diminuição de marcadores inflamatórios
Pão Integral Controle de peso e circunferência abdominal
Massas de farinha integral Melhora da sensibilidade à insulina

Perguntas frequentes

Qual a quantidade exata de grãos por dia?
Para a proteção do coração, recomenda-se de 60 a 100 gramas do grão seco, o que resulta em 4 a 6 porções do alimento preparado ao longo do dia.

O pão integral substitui a aveia ou o arroz?
Sim, uma fatia de pão integral conta como uma porção. É essencial que o primeiro ingrediente no rótulo seja farinha integral ou integral grossa, e não farinha de trigo branca.

Por que o grão integral é superior ao arroz branco?
O arroz branco não possui a casca, onde estão as fibras e micronutrientes. Sem isso, ele se torna um carboidrato simples que eleva rapidamente a glicemia e não promove saciedade prolongada.

Como atingir 6 porções sem comer excessivamente?
Divida as refeições: aveia no café da manhã (2 porções), fatias de pão integral no lanche (2 porções) e um acompanhamento de trigo sarraceno ou bulgur no almoço (2 porções).

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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