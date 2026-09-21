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Retirada oculta do preservativo: juristas debatem se a prática constitui crime sexual em Portugal

Vida » Сomportamento

A retirada deliberada e oculta do preservativo durante o ato sexual, prática conhecida internacionalmente como stealthing, coloca em causa a linha ténue entre o sexo consentido e a violência sexual. Para quem a sofre, a experiência não é apenas a quebra de um acordo de proteção, mas uma violação da autonomia sobre o próprio corpo.

Box of 40 Trojan-ENZ condoms
Photo: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Box of 40 Trojan-ENZ condoms

Irene, estudante de 22 anos, descreve a pressão constante de parceiros que tentam evitar o preservativo com argumentos sobre o prazer ou hábitos passados. Após uma experiência traumática em que ficou desamparada após o uso da pílula do dia seguinte, Irene tornou-se inflexível. No entanto, enfrentou o stealthing: durante a relação, o parceiro removeu o preservativo sem avisar, alegando depois que este se tinha roto. A reação do homem ao ser expulso do quarto — insultos e a ideia de que a mulher era um objeto — ilustra a dinâmica de poder inerente a esta prática.

Helena, 33 anos, viveu situação semelhante durante o doutoramento no estrangeiro. Ao notar a ausência do preservativo, foi confrontada com a pergunta do parceiro: "Mas não estavas a gostar? Qual o problema?". O choque inicial levou-a a culpar-se, até que a compreensão de que tinha sido enganada mudou a sua perspetiva. A investigação de Helena revelou a existência de fóruns online onde homens partilham técnicas para romper preservativos e justificam a ação com discursos de superioridade e desumanização da mulher.

O fenómeno não é exclusivo de relações heterossexuais. Manuel, 50 anos, relata ter sido vítima de stealthing em relações com outros homens, afirmando que a prática é comum e tem levado a infeções por VIH. Para Manuel, o ato é uma afirmação de poder e machismo, onde o parceiro é reduzido a um objeto de prazer.

No setor do trabalho sexual, a incidência é alta. Teresa, com sete anos de experiência, estima ter enfrentado a tentativa de remoção do preservativo mais de dez vezes. A sua defesa é a desconfiança constante e o controlo rigoroso. Teresa argumenta que a prática deveria ser crime, pois quem força a alteração das condições de um ato sexual ignora a vontade e os direitos da outra pessoa.

O vazio legal e o debate jurídico

Embora a Suíça tenha condenado um homem por violação em 2017 num caso de stealthing, a maioria dos países ainda debate a moldura penal. Em Portugal, a discussão centra-se na interpretação do consentimento. A socióloga Isabel Ventura defende que, ao remover o preservativo, o ato deixa de ser consentido, configurando-se como crime sexual.

Do lado do Direito Penal, as opiniões divergem sobre a redação atual do Código Penal (artigo 164º). Enquanto a magistrada Rita Mota e Sousa considera que a lei atual permite punir o stealthing sob a premissa de que a relação sexual deve ser consentida na sua totalidade, a professora Inês Ferreira Leite e a investigadora Margarida Monteiro argumentam que a lei é ambígua. Margarida, que desenvolve uma tese de mestrado sobre o tema, sustenta que consentir sexo com proteção não é um "consentimento em branco" para sexo desprotegido.

A Amnistia Internacional Portugal reforça esta posição, classificando o stealthing como violação, baseando-se na Convenção de Istambul, que define o consentimento como uma manifestação de vontade livre e voluntária.

Atualmente, o Código Penal português apenas prevê agravamentos da pena se o agressor for portador de uma doença sexualmente transmissível ou se a ação resultar em gravidez ou ofensa grave. A ausência de punição para a própria ação de remover o preservativo, independentemente do resultado imediato, é vista por juristas como Teresa Quintela como uma falha gritante na lei.

Para Maria, 51 anos, que sofreu dois episódios de stealthing por parte de homens instruídos e alegadamente feministas, a criminalização é a única forma de enviar uma mensagem clara de inadmissibilidade. A irresponsabilidade de ignorar riscos de saúde e a possibilidade de uma gravidez indesejada, segundo Maria, revela um nível de desrespeito que humilha a vítima e nega a sua humanidade.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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