Estudo britânico associa subir escadas à redução de riscos cardiovasculares em quase 40 por cento

Subir escadas ao menos uma vez por dia está associado a uma queda no risco de morte prematura, especialmente por causas cardiovasculares. A conclusão vem de uma análise de dados de quase 500 mil pessoas, publicada na revista Preventive Medicine.

Photo: Freepik by Designed by Freepik Ходьба по лестнице

Quem subia ao menos um lance de escadas diariamente apresentou uma redução de 24% na probabilidade de morte por qualquer causa, quando comparado a quem evitava a atividade. No caso de infartos ou AVCs, a redução do risco foi de 39%.

O estudo acompanhou 458 mil adultos do banco de dados britânico UK Biobank por um período médio de 12 anos e meio. Os dados indicam que esse esforço regular diminui a chance de eventos cardiovasculares graves, incluindo a doença isquêmica do coração.

Subir escadas é classificado como um episódio curto, porém intenso, de atividade física. O movimento exige a ativação imediata de grandes grupos musculares e aumenta rapidamente o consumo de oxigênio, o que exercita o sistema cardiovascular mesmo sem a prática de treinos formais.

Por ser um estudo observacional, os autores ressaltam que não se pode afirmar que o hábito de subir escadas seja a causa direta da melhora na saúde. Contudo, a associação permaneceu válida mesmo após o ajuste de variáveis como idade, sexo, hábitos nocivos e nível de condicionamento físico dos participantes.