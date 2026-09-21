Estudo britânico associa subir escadas à redução de riscos cardiovasculares em quase 40 por cento

Subir escadas ao menos uma vez por dia está associado a uma queda no risco de morte prematura, especialmente por causas cardiovasculares. A conclusão vem de uma análise de dados de quase 500 mil pessoas, publicada na revista Preventive Medicine.
Quem subia ao menos um lance de escadas diariamente apresentou uma redução de 24% na probabilidade de morte por qualquer causa, quando comparado a quem evitava a atividade. No caso de infartos ou AVCs, a redução do risco foi de 39%.
O estudo acompanhou 458 mil adultos do banco de dados britânico UK Biobank por um período médio de 12 anos e meio. Os dados indicam que esse esforço regular diminui a chance de eventos cardiovasculares graves, incluindo a doença isquêmica do coração.
Subir escadas é classificado como um episódio curto, porém intenso, de atividade física. O movimento exige a ativação imediata de grandes grupos musculares e aumenta rapidamente o consumo de oxigênio, o que exercita o sistema cardiovascular mesmo sem a prática de treinos formais.
Por ser um estudo observacional, os autores ressaltam que não se pode afirmar que o hábito de subir escadas seja a causa direta da melhora na saúde. Contudo, a associação permaneceu válida mesmo após o ajuste de variáveis como idade, sexo, hábitos nocivos e nível de condicionamento físico dos participantes.
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