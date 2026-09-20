Сomendo mais grãos integrais, o corpo desacelere inflamação e pressão arterial cai

Grãos integrais mantêm o farelo, o germe e o endospermo, enquanto as versões refinadas preservam apenas o amido. O farelo fornece a fibra necessária para a motilidade intestinal e serve como substrato para a microbiota.

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A relação entre dietas ricas em refinados e doenças cardiometabólicas — como diabetes tipo 2, hipertensão, insuficiência renal e AVC — é conhecida, mas a quantidade exata de grãos integrais necessária para reduzir esses riscos era incerta.

Uma meta-análise de 87 ensaios clínicos randomizados, envolvendo mais de 6.500 pessoas de cinco continentes, buscou definir esse limite. O estudo monitorou biomarcadores e indicadores fisiológicos dos participantes.

Quem consumiu maiores quantidades de grãos integrais apresentou menor peso corporal, redução da circunferência abdominal e queda na pressão arterial. Nos exames de sangue, houve redução do colesterol total, do LDL (colesterol ruim), dos triglicerídeos, da glicose e da interleucina-6, um marcador de inflamação.

Os benefícios iniciais surgiram com a ingestão de 30 a 40 gramas de produtos (peso seco) por dia. O efeito máximo foi observado entre 60 e 100 gramas diários, o que equivale a 4 a 6 porções — como uma tigela de aveia, pão integral e arroz integral no almoço.

Os pesquisadores ressaltam que a média de oito semanas de acompanhamento nos estudos analisados impede a conclusão sobre efeitos a longo prazo. Além disso, faltam dados sobre a segurança e a eficácia de doses superiores a 140 gramas por dia.