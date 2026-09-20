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Algo “desbalanceou” o Brasil : só uma fatia da arrecadação foi para o cuidado em saúde pública

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Vida » Psicologia e Mente

O custo anual para o Sistema Único de Saúde (SUS) com danos provocados por apostas online soma R$ 30,6 bilhões. O levantamento do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) contabiliza gastos com tratamentos de ansiedade, depressão e casos de suicídio decorrentes do vício.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Há um desequilíbrio severo entre a arrecadação das operadoras de apostas e o investimento em saúde pública: apenas 1% do valor arrecadado pelas empresas é destinado ao Ministério da Saúde para mitigar esses danos.

A demanda por assistência especializada no SUS saltou 140% nos últimos cinco anos. O crescimento é visível em toda a Rede de Atenção Psicossocial, o que levou o governo a expandir o serviço de teleatendimento. A capacidade de consultas remotas, feita em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), subiu de 600 para 100 mil atendimentos mensais.

Outro indicador da escala do problema vem do Ministério da Fazenda. Mais de 5 milhões de CPFs foram bloqueados em sites de apostas autorizados através da plataforma de autoexclusão. Entre os usuários que solicitaram o bloqueio voluntariamente, quase metade justificou a decisão por problemas de saúde mental.

O impacto do vício atinge diversas camadas sociais, incluindo beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de pessoas já inseridas em programas de renegociação de dívidas.

Para quem busca ajuda, o SUS oferece suporte via portal Meu SUS Digital, unidades Básicas de Saúde (UBSs) e centros de Atenção Psicossocial (CAPs). Alternativamente, existem redes de apoio como a irmandade Jogadores Anônimos e o Centro de Valorização da Vida (CVV), via telefone 188.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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