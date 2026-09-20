O celular virou cassino sem aviso: o que mudou com novas regras digitais no Brasil

O acesso a cassinos digitais tornou-se instantâneo. O que antes exigia deslocamento físico hoje acontece no celular, expondo adolescentes a um ciclo de dependência financeira e mental. Segundo a Unicef, 20% das pessoas no mundo começam a apostar online até os 11 anos; esse índice sobe para 78% a partir dos 12.

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No Brasil, a realidade é imediata. Uma pesquisa da Frente Parlamentar Mista de Educação com 1.912 estudantes revelou que 9,5% iniciaram as apostas aos 11 anos, e quase metade dos alunos do 3º ano do ensino médio já apostou. O impacto chega ao orçamento familiar e ao futuro acadêmico: 34% dos jovens afirmam que precisariam parar de apostar para conseguir cursar uma graduação em 2026. Entre os que já estudam, 14% atrasaram mensalidades ou trancaram o curso por causa das perdas.

A vulnerabilidade biológica agrava o cenário. A psicóloga Mariana Kehl, da Sociedade Brasileira de Psicologia, explica que o cérebro jovem processa a dopamina do ganho rapidamente, mas as áreas responsáveis pelo controle de impulsos e avaliação de riscos só amadurecem após os 20 anos. O resultado é a incapacidade de frear a aposta seguinte.

O custo financeiro é severo. O IBICT aponta que, de 24 milhões de brasileiros que apostaram em 2024, quase metade ficou endividada. Gustavo Pereira, de 24 anos, perdeu meio milhão de reais em seis anos. Hoje, ele vende café nas ruas de Lages (SC) para recomeçar a vida.

Como funciona a proteção legal

Para conter o avanço, entrou em vigor em março de 2026 o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), ou Lei Felca. As mudanças principais são:

Verificação de idade: Acabou a confirmação simples por clique. Plataformas devem usar mecanismos de aferição confiáveis.

Acabou a confirmação simples por clique. Plataformas devem usar mecanismos de aferição confiáveis. Restrições de acesso: Menores de 18 anos estão proibidos de apostar; menores de 16 só acessam redes sociais vinculados a responsáveis.

Menores de 18 anos estão proibidos de apostar; menores de 16 só acessam redes sociais vinculados a responsáveis. Proibição de Loot Boxes: Caixas de itens aleatórios pagos, comuns em games, são proibidas por se assemelharem a jogos de azar.

Caixas de itens aleatórios pagos, comuns em games, são proibidas por se assemelharem a jogos de azar. Publicidade: Influenciadores mirins não podem fazer propaganda velada de apostas.

Caminhos para a recuperação

Para quem já desenvolveu a compulsão, a saída passa por grupos de apoio. Na irmandade Jogadores Anônimos, é comum a chegada de adolescentes de 14 anos acompanhados por psiquiatras. O grupo acolhe pessoas que chegaram ao limite financeiro e emocional, combatendo a ideação suicida associada às dívidas.

Além do suporte psicológico, especialistas defendem que a educação digital nas escolas e a fiscalização rigorosa do Estado são as únicas formas de evitar que o celular continue funcionando como um cassino de bolso.