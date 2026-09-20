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Jovens portugueses trocam Portugal por mercados onde o salário permite viver sozinho

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A ideia de que as novas gerações privilegiam o "salário emocional" e o tempo livre em detrimento do dinheiro é desmentida pela realidade de quem emigra. Para os jovens qualificados que deixam Portugal, a motivação central é pragmática: a procura de ordenados que permitam não apenas a sobrevivência, mas a construção de património e a autonomia financeira.

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Teresa Santos, que trabalha em Investigação e Desenvolvimento em Frankfurt, exemplifica este fosso. A diferença salarial é drástica: as condições na Alemanha superam em duas a três vezes o que os seus pares ganham em Portugal. Para além do valor líquido, Teresa destaca a progressão na carreira e a atribuição de responsabilidades com impacto global, algo que não encontrou no mercado nacional.

A incapacidade de viver sozinho em Portugal tornou-se um fator decisivo. Com preços de arrendamento em Lisboa comparáveis aos de Frankfurt, a emancipação tornou-se quase impossível para quem recebe salários médios portugueses. Dados do estudo "O retrato do arrendamento na Área Metropolitana de Lisboa" reforçam a gravidade da situação: 26% das pessoas que partilham casa com estranhos mantêm-se nessa condição há mais de cinco anos, provando que a partilha de quarto deixou de ser uma solução temporária para se tornar estrutural.

Na Suíça, Sara Aguiar aponta a eficiência fiscal e os salários elevados como a via mais rápida para recuperar investimentos em educação. Tendo financiado o seu próprio mestrado na Nova SBE, a profissional explica que a capacidade de gerar riqueza no estrangeiro permite atingir um conforto financeiro que, em Portugal, levaria décadas a conquistar.

Este fenómeno cria um ciclo de emigração em cadeia. Muitos jovens não regressam porque, mesmo com a existência de programas governamentais como o "Regressar", a disparidade entre o custo de vida e os salários locais anula os incentivos fiscais. Inês Vidigal, do Observatório da Emigração, observa que a fuga não se deve apenas à falta de emprego, mas à inexistência de percursos de progressão adequados às qualificações académicas.

O impacto é visível também no custo básico de vida. João Farinha, residente em Düsseldorf, relata que as compras de supermercado na Alemanha são, em média, 20% a 30% mais baratas do que em Portugal. A diferença crucial reside na acessibilidade da habitação: na Alemanha, é possível arrendar um T1 por 700 a 800 euros e viver sozinho mesmo com um salário mínimo, cenário inexistente nas principais cidades portuguesas.

Segundo dados de 2024 do Observatório da Emigração, cerca de 19.700 portugueses entre os 15 e os 34 anos abandonaram o país. O padrão é claro: investem na formação em Portugal, mas exportam a sua produtividade para mercados onde o salário corresponde ao nível de qualificação e permite a independência residencial.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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