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Histórico materno de depressão inverte viés de atenção de crianças para rostos felizes e tristes

Vida » Família e Educação

Sintomas depressivos em crianças alteram a forma como elas processam expressões faciais, mas a direção desse viés depende do histórico familiar. A conclusão é de um estudo da Universidade de Binghamton (SUNY), que acompanhou 242 crianças e suas mães por dois anos.

Воспитатель разговаривает с грустным ребенком в группе
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Воспитатель разговаривает с грустным ребенком в группе

A equipe utilizou rastreamento ocular (eye-tracking) a cada seis meses. As crianças observavam telas com dois rostos simultâneos: um neutro e outro com uma emoção específica (alegria, tristeza ou raiva). O sistema media a frequência e a duração do olhar em cada imagem.

O impacto variou conforme o histórico da mãe. Crianças cujas mães não tinham depressão apresentaram menor interesse por rostos felizes à medida que seus próprios sintomas depressivos aumentavam. Para Brandon Gibb, diretor do Instituto de Transtornos do Humor de Binghamton, isso representa a perda de um fator de proteção emocional.

Já nos filhos de mães com transtorno depressivo maior, o efeito foi oposto: o agravamento dos sintomas levou a criança a fixar o olhar em rostos tristes. Kelly Gear, autora principal do estudo, sugere que a exposição constante à tristeza materna torna essas expressões mais significativas, fazendo com que o cérebro da criança as priorize ao desenvolver a depressão.

Os dados indicam que as alterações na atenção emocional podem surgir junto com a depressão ou após o início dos sintomas, e não apenas como um gatilho prévio. O grupo continuará sendo monitorado até a adolescência para verificar se esses padrões de atenção servem como preditores de diagnósticos clínicos futuros.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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