Tecnologia 3D cria centenas de córneas a partir de uma única doação humana

A empresa Precise Bio, parceria entre Israel e Estados Unidos, realizou o primeiro transplante no mundo de uma córnea produzida inteiramente em laboratório. O tecido foi criado a partir de células humanas e impresso em camadas por uma bioimpressora 3D.

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O procedimento faz parte de um estudo clínico de Fase I, cujo objetivo atual é avaliar a segurança da tecnologia. Ainda não existem ensaios randomizados em humanos que confirmem se a córnea bioengenheirada supera a doadora em parâmetros ópticos.

A tecnologia visa enfrentar a escassez de doações. Segundo os desenvolvedores, a demanda global é de 12 a 15 milhões de pessoas, mas a oferta é insuficiente: para cada córnea transplantada, cerca de 70 pacientes aguardam na fila.

O processo começa com uma única córnea doadora, da qual são extraídas e multiplicadas células em cultura. Esse banco celular permite fabricar mais de 400 implantes. A estrutura é feita de colágeno, a mesma proteína da córnea natural. Sobre essa base, células — incluindo o endotélio — são aplicadas camada por camada via biotintas e impressão a laser com resolução celular. O resultado é um implante transparente e flexível, que pode ser dobrado para inserção através de uma microincisão.

Em testes pré-clínicos com animais, a densidade celular do tecido impresso superou 4.000 células por milímetro quadrado, valor quase duas vezes maior que o de materiais doadores típicos (2.000 a 2.500 por mm²). Os desenvolvedores sugerem que isso pode melhorar o resultado óptico, mas o dado ainda não foi validado em humanos.

A primeira paciente a receber o implante havia perdido a visão de um olho há 14 anos devido a uma ceratopatia bolhosa pseudofácica (edema e formação de bolhas após cirurgia de catarata). Semanas após a operação, ela recuperou a capacidade de ler menus e legendas. O acompanhamento do caso já soma nove meses.

O estudo de Fase I envolve cinco pacientes. Cirurgiões observaram que a recuperação da visão segue o ritmo da ceratoplastia doadora convencional: melhora inicial nos primeiros dias e semanas, com aumento progressivo da acuidade visual ao longo dos meses.

Embora a córnea seja um tecido imunoprivilegiado — a ausência de vasos sanguíneos e linfáticos reduza o risco de rejeição em comparação a outros órgãos -, o risco não é nulo. Por isso, os pacientes utilizam colírios esteroides tópicos com redução gradual da dose.

Quanto à logística, a Precise Bio testou o transporte internacional entre Israel e EUA; implantes enviados e transplantados em animais mantiveram a funcionalidade. Atualmente, a validade da córnea bioengenheirada é de quatro a cinco dias, igual ao material doador fresco. A empresa desenvolve métodos de criopreservação para ampliar esse prazo.

A Fase I deve terminar em 2026. Após isso, a empresa planeja submeter um pedido de Investigational New Drug (IND) ao FDA dos Estados Unidos para iniciar testes em maior escala. A expectativa é que a comercialização nos EUA ocorra a partir de 2030.