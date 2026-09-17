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Proporção entre professores jovens e veteranos atinge nível crítico no Brasil

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O ensino médio público no Brasil enfrenta um envelhecimento acelerado de seu corpo docente e uma dificuldade crescente em atrair novos profissionais. Entre 2015 e 2025, o número de professores com até 24 anos caiu 31,1%, enquanto o grupo de docentes com 60 anos ou mais saltou 104,5%, segundo a pesquisa “Apagão dos Professores”, do Instituto Semesp.

Учительница в классе, расстроенная из-за учеников
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Учительница в классе, расстроенная из-за учеников

Na prática, os números mostram um esvaziamento da base da pirâmide: em dez anos, o contingente de jovens professores recuou de 17,3 mil para 11,9 mil. No extremo oposto, o grupo de profissionais em idade de aposentadoria mais que dobrou, passando de 18,2 mil para 37,3 mil.

A renovação do quadro é prejudicada não apenas pela falta de novos ingressos, mas por uma mudança no modelo de contratação. O Semesp aponta que o Estado trocou a estabilidade pela precariedade: o número de professores concursados e efetivos caiu de 305 mil para 255 mil. Para preencher as lacunas, as contratações temporárias subiram 40,4%, saltando de 146 mil para 205 mil profissionais. Hoje, quase metade do corpo docente público (43,4%) trabalha sob vínculo temporário.

O instituto criou a Taxa de Renovação Docente para medir a capacidade de reposição de profissionais. O índice caiu de 0,95 para 0,32. Isso significa que, em 2015, havia quase um jovem professor para cada docente acima de 60 anos; agora, a proporção é de um jovem para cada três veteranos. A projeção para 2040 é ainda mais crítica: um professor de até 24 anos para cada seis com 60 anos ou mais.

As áreas com a renovação mais baixa — onde a entrada de novos profissionais é mais difícil — são Geografia (0,216), História (0,234), Língua Portuguesa (0,240), Sociologia (0,263), Filosofia (0,274) e Artes (0,278).

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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