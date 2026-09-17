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Perda de peso ocorre sem redução de porções em dieta vegana com baixo teor de gordura

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Uma dieta vegana com baixo teor de gordura reduz a densidade energética dos alimentos em cerca de 30%, permitindo que a perda de peso ocorra sem a necessidade de reduzir a quantidade de comida no prato ou restringir porções conscientemente. Os dados foram publicados na JAMA Network Open.

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Photo: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
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O estudo randomizado acompanhou adultos com excesso de peso durante 16 semanas. Um grupo adotou a dieta vegana à base de frutas, vegetais, grãos e leguminosas, enquanto o outro manteve a alimentação habitual. Em ambos os casos, não houve prescrição de calorias nem orientações para comer menos.

Para medir o impacto, os pesquisadores dividiram a ingestão calórica diária total pela massa dos alimentos consumidos. O volume de comida não apresentou alteração significativa entre os grupos. No entanto, o grupo vegano registrou uma queda na ingestão calórica de aproximadamente 357 kcal por dia.

Enquanto a densidade energética do grupo de controle permaneceu estável, a do grupo vegano caiu 30%. Essa redução na densidade foi associada a uma perda de peso mais expressiva, mesmo após o ajuste dos cálculos relativos à ingestão calórica.

A densidade energética refere-se à quantidade de calorias por grama de alimento. Ao substituir carnes, laticínios e ovos por vegetais e leguminosas — alimentos ricos em água e fibras —, a saciedade é mantida, mas a carga calórica da porção diminui.

Hana Kahleova, chefe de pesquisas clínicas do Comitê de Médicos para a Medicina Responsável, afirma que o resultado não depende da força de vontade ou da redução de porções, mas sim da mudança na composição do prato, que gera uma redução natural de calorias em cada refeição.

Os resultados indicam que priorizar alimentos com menor densidade energética é uma estratégia para o controle de peso que dispensa a contagem rigorosa de calorias.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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