O consumo de açúcar na Rússia atinge quatro vezes o limite recomendado, afirmou o ministro da Saúde, Mikhail Murashko. Segundo ele, apenas 60% da população come frutas e vegetais diariamente, volume insuficiente para a manutenção da saúde. O ministro destacou que os hábitos alimentares das crianças são moldados no ambiente familiar.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) limita o açúcar adicionado a 10 colheres de chá por dia. No entanto, existem recomendações médicas mais rígidas conforme a idade e o sexo:
Para crianças com menos de três anos, a recomendação é a exclusão total do açúcar refinado ou a limitação a duas colheres de chá por dia.
Esses cálculos incluem não apenas o açúcar de mesa, mas também mel, xaropes e aditivos presentes em sucos, smoothies, iogurtes, ketchup, refrigerantes, pães e embutidos.
O excesso de açúcar sobrecarrega o metabolismo, o que resulta em acúmulo de gordura no fígado, ganho de peso e cáries. Em nível sistêmico, há um aumento no risco de processos inflamatórios, diabetes tipo 2, infarto e acidente vascular cerebral (AVC).
Pavel Ershov, especialista em organização e saúde pública, explica que o excesso de carboidratos simples gera carga extra para o sistema cardiovascular e órgãos endócrinos. A longo prazo, isso amplia a probabilidade de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.
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