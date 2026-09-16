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Consumo de açúcar na Rússia chega a quatro vezes o limite recomendado

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O consumo de açúcar na Rússia atinge quatro vezes o limite recomendado, afirmou o ministro da Saúde, Mikhail Murashko. Segundo ele, apenas 60% da população come frutas e vegetais diariamente, volume insuficiente para a manutenção da saúde. O ministro destacou que os hábitos alimentares das crianças são moldados no ambiente familiar.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) limita o açúcar adicionado a 10 colheres de chá por dia. No entanto, existem recomendações médicas mais rígidas conforme a idade e o sexo:

  • Homens: até 37,5 gramas (menos de 9 colheres);
  • Mulheres e adolescentes: cerca de 6 colheres;
  • Crianças até 10 anos: no máximo 4 colheres.

Para crianças com menos de três anos, a recomendação é a exclusão total do açúcar refinado ou a limitação a duas colheres de chá por dia.

Esses cálculos incluem não apenas o açúcar de mesa, mas também mel, xaropes e aditivos presentes em sucos, smoothies, iogurtes, ketchup, refrigerantes, pães e embutidos.

O excesso de açúcar sobrecarrega o metabolismo, o que resulta em acúmulo de gordura no fígado, ganho de peso e cáries. Em nível sistêmico, há um aumento no risco de processos inflamatórios, diabetes tipo 2, infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Pavel Ershov, especialista em organização e saúde pública, explica que o excesso de carboidratos simples gera carga extra para o sistema cardiovascular e órgãos endócrinos. A longo prazo, isso amplia a probabilidade de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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