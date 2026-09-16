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Falar dois idiomas adia surgimento de sintomas de demência e Alzheimer

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Falar dois ou mais idiomas funciona como um exercício para o cérebro, ajudando a manter as funções cognitivas durante o envelhecimento. A troca constante entre sistemas linguísticos diferentes ativa mecanismos de controle e atenção.

Исчезновение разума и внимания
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Исчезновение разума и внимания

Reserva cognitiva

A escolha diária de palavras e o esforço para ignorar a língua que não está sendo usada forçam o cérebro a operar em alta intensidade. Esse processo gera a reorganização das conexões entre os neurônios. Com essa carga, o cérebro aprende a distribuir tarefas de forma mais flexível, utilizando caminhos alternativos quando as conexões habituais falham devido à idade.

Bilinguismo e demência

Falar várias línguas não impede o desenvolvimento biológico da doença de Alzheimer ou de outras neurodegenerações. No entanto, altera a manifestação clínica: em pessoas bilíngues, os primeiros sinais de declínio intelectual costumam demorar mais a aparecer, permitindo que o indivíduo mantenha a autonomia e a vida social por mais tempo.

"O bilinguismo cria uma espécie de amortecimento. Mesmo que processos patológicos já tenham começado nos tecidos cerebrais, a rede desenvolvida de conexões neurais compensa as falhas. Assim, sintomas como esquecimento ou desorientação são adiados por alguns anos", explicou o neurologista Artëm Sinitsyn ao Pravda.Ru.

Fatores de risco e prevenção

O treino intelectual não substitui o controle de indicadores físicos. Neurologistas apontam que a pressão arterial, os níveis de colesterol e a glicemia no sangue influenciam diretamente o risco de demência.

"A clareza mental depende da higiene básica da saúde. Além dos exercícios cognitivos, é preciso corrigir perdas de audição e visão, pois a falta de estímulos sensoriais acelera a degradação cerebral. O abandono do tabagismo também é essencial, já que ele danifica os vasos sanguíneos", afirmou a terapeuta Anna Kuznetsova ao Pravda.Ru.
Fator Efeito no cérebro
Bilinguismo Fortalece conexões neurais e cria reserva cognitiva.
Hipertensão Danifica pequenos vasos, podendo provocar demência vascular.
Atividade social Mantém o tônus cognitivo e o equilíbrio emocional.
Perda auditiva Reduz estímulos, acelerando a atrofia do córtex.

Perguntas comuns

Aprender um idioma após os 50 anos funciona?
Sim. Qualquer atividade intelectual nova é útil. Mesmo que não haja fluência, o processo de memorizar vocabulário e gramática ativa áreas ligadas à plasticidade cerebral.

O bilinguismo evita a doença de Alzheimer?
Não. Mecanismos genéticos e biológicos são mais fortes que habilidades linguísticas. O bilinguismo apenas retarda o surgimento dos sintomas.

Quais outros métodos treinam o cérebro?
Leitura de textos complexos, resolução de problemas matemáticos, tocar instrumentos musicais e mudar as rotas habituais de caminhada.

É preciso usar a segunda língua diariamente?
Sim. A reserva cognitiva é mantida pelo esforço regular de alternar a atenção e suprimir um idioma em favor do outro.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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