IA começa a ser usada por famílias portuguesas para planear compras escolares

O custo do regresso às aulas pesa mais no orçamento das famílias portuguesas. Segundo um estudo do IPAM (Instituto Português de Administração de Marketing), 83% dos inquiridos sentem um aumento nos gastos escolares face ao ano passado. A despesa média por criança situa-se nos 179 euros, embora 9% das famílias prevejam gastar 400 euros ou mais.

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Para travar a subida de custos, a estratégia passou a ser a poupança rigorosa: 86% dos pais comparam preços e 97% reaproveitam materiais de anos anteriores.

O hábito de compra divide-se entre o digital e o físico. Embora 69% prefiram finalizar a transação em lojas físicas, a preparação acontece online: 64% consultam sites de marcas e 54% recorrem a motores de busca. Mafalda Ferreira, coordenadora do estudo, nota que a separação entre a jornada de compra física e digital deixou de existir.

Um dado relevante é a transferência do poder de decisão para os filhos. Quase metade dos pais admite que os filhos influenciam mais de 50% das escolhas. No ensino secundário, este índice dispara para 88%. As redes sociais são o motor deste fenómeno: 55% dos inquiridos confessam que os filhos pedem produtos específicos após os verem em plataformas sociais.

A tecnologia começa a entrar no planeamento através da inteligência artificial. 25% dos inquiridos já utilizam ou pretendem utilizar ferramentas de IA, com 11% a aplicá-las concretamente na criação de listas e comparação de preços.

O perfil do consumidor escolar divide-se agora em grupos claros: o "tradicional físico" (42%), que mantém a preferência pela loja; o "comparador omnicanal" (22%), que investiga a fundo antes de comprar; e os focados na poupança (17%). Os restantes dividem-se entre o perfil "digital + família" (12%) e o pragmático multicanal (6%).