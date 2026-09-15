Bebidas acima de 65°C triplicam o risco de câncer de esôfago

O hábito de consumir bebidas excessivamente quentes pode elevar o risco de câncer de esôfago. Um estudo da Universidade de Oxford, que acompanhou quase um milhão de pessoas, indica que o problema não está nos ingredientes do café ou do chá, mas no impacto físico da temperatura alta sobre a mucosa.

Photo: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

O limite térmico: por que 65°C é o ponto crítico

Desde 2016, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) classifica bebidas acima de 65°C como "prováveis carcinógenos". O mecanismo é físico: microqueimaduras térmicas constantes provocam inflamações crônicas no esôfago. Para tentar reparar a área lesionada, as células se dividem rapidamente, processo que pode gerar mutações genéticas.

Essas inflamações costumam ser silenciosas. O desconforto leve pode ser ignorado por anos, enquanto os tecidos permanecem sob estresse. Sinais como dificuldade para engolir não devem ser negligenciados, pois podem indicar que a mucosa já sofreu danos significativos.

Dados do estudo de Oxford

Pesquisadores monitoraram 977 mil britânicos durante dez anos, focando especialmente no carcinoma espinocelular, um tipo agressivo de câncer. Os dados mostram que quem consome seis ou mais xícaras de café "quente" por dia apresenta um risco 1,7 vez maior de desenvolver a doença. Para quem consome bebidas "escaldantes", esse risco aumenta em mais de três vezes.

"O dano térmico constante ao epitélio pode levar à atipia celular. Em pacientes que já possuem problemas gastrointestinais, as bebidas quentes podem acelerar processos patológicos, agravando quadros como a azia", explica o gastroenterologista Sergey Danilov.

O uso de bebidas quentes para aliviar sintomas de resfriados ou gripes também é questionado. Médicos alertam que o superaquecimento da mucosa durante doenças pode enfraquecer a imunidade local e retardar a recuperação.

Temperatura da bebida Impacto no risco de câncer de esôfago Bebidas mornas Risco não alterado (nível basal) Quentes (padrão ocidental) Aumento do risco em 1,7 vez (71%) Muito quentes (>65°C) Aumento do risco em mais de 3 vezes Caldos gordurosos (>60°C) Risco elevado devido à capacidade térmica da gordura

O risco do calor "moderado"

O estudo revelou que o perigo não se restringe a culturas que consomem bebidas ferventes, como o mate na América do Sul. O "chá quente" comum na Europa e na Rússia também apresenta riscos. O corpo pode se acostumar à sensação térmica, mas a mucosa continua a sofrer a agressão.

Embora a tecnologia de diagnóstico por IA permita identificar alterações teciduais precocemente, a prevenção permanece como a medida mais eficaz. Controlar a temperatura do que se bebe é um cuidado básico de segurança alimentar.

Como reduzir a exposição ao risco

Um teste simples ajuda a identificar o perigo: se você não consegue segurar a xícara de cerâmica por mais de cinco segundos, a temperatura provavelmente excede 65°C. Para sopas e caldos gordurosos, o limite é menor (60°C), pois a gordura retém o calor por mais tempo e causa queimaduras mais profundas.

"Não é preciso abrir mão do chá, que é rico em antioxidantes. O ideal é esperar de 5 a 7 minutos após o preparo. A temperatura confortável para o consumo deve girar em torno de 50-55°C", resume o nutricionista Alexey Dorofeev.

Perguntas frequentes

Por que 65°C é o limite?

Nessa temperatura ocorre a desnaturação térmica das proteínas nas células da mucosa. É uma queimadura física que força a regeneração tecidual acelerada, o que aumenta a chance de erros no DNA celular.

Bebidas quentes no inverno são seguras?

A sensação de aquecimento vem da vasodilatação, que ocorre mesmo com líquidos a 50°C. Consumir líquidos ferventes no frio é especialmente arriscado devido ao contraste térmico brusco.

O risco se aplica apenas ao café e chá preto?

Não. O fator carcinógeno é a temperatura, independentemente do conteúdo. O estudo incluiu infusões de ervas, cacau, chocolate quente e caldos de carne.

Como testar a temperatura sem termômetro?

Além de segurar a xícara com as palmas das mãos sem sentir desconforto, pode-se pingar uma gota do líquido no dorso do pulso; não deve haver sensação de queimação.