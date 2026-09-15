Bleap integra Pix para transferências instantâneas do Brasil para a Europa

A Bleap, startup fundada por ex-colaboradores da Revolut, lançou um serviço de remessas internacionais que integra o Pix para transferências do Brasil para a Europa. O mecanismo permite que o utilizador envie reais, que são convertidos instantaneamente em euros e depositados numa conta com IBAN europeu.

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A operação elimina as taxas de serviço e o IOF, utilizando a mid-market rate — a taxa de câmbio real de mercado, sem margens adicionadas. O processo baseia-se na criação de uma chave Pix associada à conta da Bleap; assim que os fundos chegam, a conversão ocorre em cerca de três segundos.

Para viabilizar a operação, a fintech estabeleceu parcerias com a Avenia e o Stark Bank, este último responsável pela integração direta com o Banco Central do Brasil. A previsão é que o fluxo inverso — o envio de euros para contas brasileiras — seja ativado até ao final de setembro.

A escolha do mercado brasileiro não foi casual. Dados do Banco de Portugal indicam que os brasileiros residentes no país são os imigrantes que mais remetem capital para a terra natal, totalizando mais de 341 milhões de euros em 2025. Para os fundadores, João Alves e Guilherme Gomes, a dependência quase total dos utilizadores em relação a um único operador (Wise) revelou um nicho com forte potencial de crescimento.

Este movimento coincide com a expansão global do Pix. O Banco Central do Brasil trabalha atualmente na interligação do sistema com a plataforma TIPS, de pagamentos instantâneos da Europa. Atualmente, o método já opera em oito países, incluindo Portugal, Espanha e França.

Segundo João Alves, a maturidade do ecossistema de pagamentos brasileiro, comparável ao modelo chinês de Alipay e WeChat, oferece vantagens competitivas para quem consegue integrar estas ferramentas no mercado europeu, transformando a agilidade do Banco Central do Brasil numa oportunidade de negócio real para a migração financeira.