A armadilha da localização: o que a UE ignora sobre a dependência tecnológica

A União Europeia confunde a localização física de servidores com a autonomia tecnológica. Para Ivo Ivanov, CEO da DE-CIX — a maior operadora de pontos de troca de tráfego de Internet (IXP) do mundo —, construir centros de dados em solo europeu é insuficiente se o processamento e o transporte da informação continuarem dependentes de tecnologia norte-americana.

Photo: Rawpixel by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Квантовый компьютер

O executivo alerta que a soberania digital não se resolve com a posse de edifícios, mas com o controlo sobre processadores, modelos de IA, software e cadeias de abastecimento. A dependência de um círculo restrito de fornecedores globais cria uma falsa sensação de segurança: guardar ficheiros na Europa não serve de nada se as ferramentas para os manipular pertencem a terceiros.

Ivanov descarta o protecionismo. A saída não passa por replicar toda a tecnologia internamente, mas por garantir neutralidade e a capacidade de trocar de fornecedor sem ficar preso a ecossistemas proprietários. A soberania real implica decidir onde os dados são processados e que rotas percorrem.

O eixo digital desloca-se para Portugal

Este cenário favorece Portugal. O eixo tradicional da infraestrutura europeia (Frankfurt, Londres, Amesterdão, Paris e Dublin — FLAP-D) atingiu o limite de espaço e, sobretudo, de energia. A Inteligência Artificial, com o seu consumo elétrico massivo, força a descentralização do poder computacional.

Portugal surge como alternativa viável devido à disponibilidade de terreno e energia renovável — que cobriu 71% do consumo elétrico nacional no primeiro semestre de 2026. Sines, em particular, destaca-se como polo estratégico. Somam-se a isto as ligações submarinas, como o EllaLink (América Latina) e o futuro cabo Núvem (América do Norte), que transformam o país num pivô geopolítico.

A operação da DE-CIX em Lisboa reflete este crescimento: a capacidade de troca de dados subiu 122% em 2025, atingindo 1,8 Terabits por segundo (Tbps). Juntamente com Madrid e Barcelona, Lisboa forma um "triângulo ibérico" composto por mais de 100 centros de dados e 800 redes.

Fragilidades e a armadilha da redundância

A expansão física traz riscos de segurança em contexto de guerra híbrida. Ivanov adverte que a redundância no papel é muitas vezes ilusória: se dois sistemas independentes partilham o mesmo corredor de cabos ou a mesma rede elétrica, a resiliência é inexistente. Diversificar as rotas para fora dos eixos do Canal da Mancha e do Norte da Europa é, portanto, uma necessidade tática.

O gargalo da IA: a rede como obstáculo

A IA alterou a engenharia de tráfego. Ao contrário do streaming, a IA exige fluxos bidirecionais intensos entre milhares de GPUs. O problema é que os modelos de IA passam cerca de um terço do tempo de processamento à espera da comunicação de rede. Adicionar mais hardware não resolve o problema se a conectividade for o estrangulamento.

Para responder a isto, a DE-CIX criou o AI-IX (específico para inferência de IA) e implementou em Frankfurt a primeira porta comercial de 800GE do mundo. O objetivo é transitar para a "computação desagregada", onde recursos distribuídos por vários centros de dados funcionam como uma única máquina, ligados por critérios de latência e energia.

A fronteira espacial

A infraestrutura digital avança agora para a órbita terrestre baixa (LEO). Embora as redes de satélite já sejam reais, centros de dados no espaço ainda enfrentam barreiras críticas de refrigeração e manutenção. O aviso de Ivanov é claro: a Europa não pode repetir o erro da computação em nuvem terrestre, permitindo que a infraestrutura espacial seja dominada por um punhado de fornecedores. A interoperabilidade deve ser planeada desde o primeiro satélite.