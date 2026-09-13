CEOs da OpenAI, Anthropic e xAI alinham-se contra a velocidade da IA

Dario Amodei, CEO da Anthropic, Elon Musk (xAI) e Sam Altman (OpenAI) alinharam-se, no último sábado, num pedido público para travar a velocidade de desenvolvimento dos modelos de inteligência artificial mais avançados. O consenso entre rivais diretos surge num momento de fragilidade técnica e financeira para os líderes do setor.

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Amodei, no ensaio "We Must Pace the Frontier", alerta que a tecnologia ultrapassou a capacidade humana de controlo. O risco mais imediato, segundo o executivo, é a criação de agentes autónomos capazes de orquestrar ciberataques massivos via botnets num prazo de seis a 12 meses. Para evitar colapsos infraestruturais, propõe um pacto entre laboratórios ocidentais para desacelerar lançamentos e abrir a fiscalização total a auditores externos independentes.

Esta posição foi precipitada pela saída de Jacob Coxon, investigador de alinhamento, que acusou as tecnológicas de perseguirem a superinteligência de forma irresponsável, alertando que a sobrevivência humana poderá estar em risco até ao final da década. Sam Altman, da OpenAI, subscreveu a tese e admitiu que a moderação do ritmo de treino é o tema central dos debates internos da empresa nas últimas semanas.

Contudo, a análise económica sugere que este apelo à segurança mascara estrangulamentos operacionais graves. A OpenAI enfrenta a saturação das redes elétricas nos Estados Unidos, que bloqueia a expansão de centros de dados, além do esgotamento de dados humanos disponíveis para treino e custos financeiros insustentáveis.

A Anthropic vive situação análoga. Sem infraestrutura própria de processadores, depende de capacidade alugada à Amazon e à Google, o que resultou em limitações de capacidade e sobrecarga operacional. Um abrandamento coordenado permitiria a estas empresas ajustar as expectativas do mercado e reorganizar as operações sem perder a posição de liderança.

Neste cenário, a Google destaca-se por deter a sua própria infraestrutura de processadores tensores (TPUs) e centros de dados globais, o que lhe permitiu reduzir custos de inferência e anular a vantagem competitiva dos rivais que dependem de hardware externo.

Especialistas alertam que este movimento pode ser um caso de "captura regulatória". Ao institucionalizar regras rígidas de segurança e auditorias dispendiosas, os operadores dominantes criam barreiras de entrada proibitivas para novos concorrentes e para o ecossistema de código aberto, cristalizando o mercado à volta dos atuais gigantes enquanto resolvem as suas crises internas.