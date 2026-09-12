Consumidores russos trocam cafeterias por pontos de autoatendimento

As vendas de café para viagem na Rússia recuaram 4% nos primeiros oito meses de 2026. A queda no consumo é impulsionada pela alta de preços: o valor médio de uma xícara de 200 ml subiu para 215 rublos, um aumento de 13% em relação ao ano anterior.

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A inflação no setor reflete a pressão sobre os custos operacionais das cafeterias, que repassaram ao consumidor final os gastos com aluguéis, folha de pagamento e a valorização do leite e do café em grãos.

No mercado global, a oferta de matéria-prima foi afetada por fatores climáticos. O fenômeno El Niño causou chuvas intensas no Brasil, prejudicando a colheita e resultando em uma redução de 1,1% nas exportações de grãos, o que encareceu o insumo para os estabelecimentos russos.

Diante do cenário, o comportamento do consumidor mudou. Há uma migração de cafeterias tradicionais para segmentos mais baratos, como pontos de autoatendimento e quiosques de café em supermercados.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, analisa que a preferência por pontos automatizados no varejo demonstra a demanda por alimentação rápida e acessível, onde o preço final não é impactado por custos de manutenção de salão ou grandes equipes de funcionários.