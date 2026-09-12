Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Consumidores russos trocam cafeterias por pontos de autoatendimento

Vida » Сomportamento

As vendas de café para viagem na Rússia recuaram 4% nos primeiros oito meses de 2026. A queda no consumo é impulsionada pela alta de preços: o valor médio de uma xícara de 200 ml subiu para 215 rublos, um aumento de 13% em relação ao ano anterior.

Стакан кофе
Photo: https://unsplash.com by Christine L is licensed under Free
Стакан кофе

A inflação no setor reflete a pressão sobre os custos operacionais das cafeterias, que repassaram ao consumidor final os gastos com aluguéis, folha de pagamento e a valorização do leite e do café em grãos.

No mercado global, a oferta de matéria-prima foi afetada por fatores climáticos. O fenômeno El Niño causou chuvas intensas no Brasil, prejudicando a colheita e resultando em uma redução de 1,1% nas exportações de grãos, o que encareceu o insumo para os estabelecimentos russos.

Diante do cenário, o comportamento do consumidor mudou. Há uma migração de cafeterias tradicionais para segmentos mais baratos, como pontos de autoatendimento e quiosques de café em supermercados.

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, analisa que a preferência por pontos automatizados no varejo demonstra a demanda por alimentação rápida e acessível, onde o preço final não é impactado por custos de manutenção de salão ou grandes equipes de funcionários.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Estética dos anos 90 retorna com foco em volume e camadas suaves
Mulher
Estética dos anos 90 retorna com foco em volume e camadas suaves
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Casa, Reforma e Imóveis
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Mais populares
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura

O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.

Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Tendência de Copenhague traz o verde floresta para o destaque do pedicure
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
Análise de DNA reconstrói aparência e fisiologia de Gregor Mendel
Skoda mantém Karoq a combustão e aposta em nova versão híbrida plug-in
Skoda mantém Karoq a combustão e aposta em nova versão híbrida plug-in
últimos materiais
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Reforma da ONU é prioridade de Modi antes da cúpula do BRICS
Elvira Nabiullina analisa impacto de combustíveis na moeda russa
Alunos de Domodedovo aprendem engenharia aeroespacial na prática com drones e robótica
Cão-guia e dona superam competidores de dez regiões em teste de autonomia
A mudança na aviação: do método empírico à modelagem de erros críticos
Luz artificial à noite altera a anatomia do coração e reduz sua força contrátil
5 formas de preparar filé de vitela para evitar o supercozimento
Enterrar roupas íntimas de algodão revela a saúde biológica do solo
Marrom substitui o preto como a cor neutra absoluta para o outono de 2026
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.