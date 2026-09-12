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Estudo com 147 mil pessoas revela a janela ideal de musculação para a longevidade

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Дискуссия о приоритете между musculação e exercícios aeróbicos ganhou agora uma base quantitativa. A análise de dados de 147 mil pessoas ao longo de 30 anos indica que o treino de força atua como um seguro para o organismo, mas com um limite claro de utilidade: o benefício máximo surge apenas quando combinado ao cardio.

Девушка держит гирю
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Девушка держит гирю

O estudo, publicado no British Journal of Sports Medicine, isolou três variáveis que impactam a mortalidade. O primeiro fator é o volume de força: a janela ideal situa-se entre 90 e 119 minutos semanais, intervalo no qual o risco de morte por qualquer causa cai 13%. O segundo ponto refere-se a riscos específicos, com a redução de 19% nas mortes por doenças cardíacas e 27% nas patologias neurológicas. O terceiro elemento é a base aeróbica — caminhada, corrida ou ciclismo —, que permanece como o alicerce da longevidade.

A análise revela a existência de uma curva em formato de J, que contraria a ideia de que "quanto mais, melhor". Após 120 minutos de treino de força por semana, os ganhos adicionais de sobrevivência desaparecem. O corpo processa o estresse moderado como um estímulo positivo, mas não converte o excesso de volume em anos extras de vida.

A sinergia ocorre no equilíbrio: os melhores resultados aparecem em quem mantém altos índices tanto em atividades aeróbicas quanto anaeróbicas. Um detalhe relevante é que pessoas com níveis extremamente altos de cardio obtêm benefícios quase idênticos aos que combinam corrida com musculação. Isso sugere que o treino de força potencializa a longevidade principalmente para quem não atinge volumes massivos de cardio.

Do ponto de vista prático, o dado indica que não é necessário mimetizar o volume de atletas profissionais para obter ganhos de saúde. A meta para a longevidade seria fechar a cota de 1,5 a 2 horas de força por semana, somadas a 150-300 minutos de atividade aeróbica moderada.

Se a escolha for restrita a apenas uma modalidade, a prioridade recai sobre as cargas aeróbicas, que apresentam a queda mais acentuada na mortalidade. Contudo, a proteção máxima para o coração e o cérebro exige a adição de duas ou três sessões de força ao cronograma de corrida.

É importante delimitar a conclusão: os dados medem a sobrevivência e o risco de doenças, não a estética, a hipertrofia ou a performance esportiva. Além disso, a sensibilidade orgânica varia; indivíduos com baixo volume de força (1-59 minutos semanais) ainda apresentaram baixo risco para certos tipos de câncer, como o colorretal e o de mama, indicando que diferentes órgãos respondem a estímulos distintos.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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