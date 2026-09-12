Luz artificial à noite altera a anatomia do coração e reduz sua força contrátil

Luz artificial durante a noite deixou de ser apenas um incômodo para o sono e passou a ser tratada como um fator físico capaz de alterar a anatomia do coração. Um estudo da Universidade de Tulane, publicado no European Heart Journal, indica que a exposição à iluminação noturna está correlacionada à remodelação das câmaras cardíacas e à perda de capacidade contrátil do órgão.

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O ponto central da pesquisa é que a poluição luminosa noturna desencadeia mudanças estruturais no miocárdio antes mesmo que surjam diagnósticos clínicos. O processo segue uma lógica de dose-dependência: quanto maior a intensidade da luz nos períodos de repouso, mais severas são as alterações patológicas.

A análise de ressonância magnética (RM) de 11.071 participantes revelou modificações precisas. Com a exposição a luzes a partir de 3 lux, observou-se a hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo: a massa cardíaca aumentou, em média, 2,4%, e a espessura da parede subiu 1,5%.

Paralelamente, a eficiência do coração caiu. A fração de ejeção — que mede a quantidade de sangue bombeada a cada batimento — recuou 1,9%, enquanto a deformação global do ventrículo diminuiu quase 3%. O estudo também registrou aumento nos volumes do ventrículo direito e do átrio esquerdo.

Essa alteração física não ocorre de forma isolada. Os pesquisadores notaram que entre 24% e 49% desses efeitos são mediados pela redução do tempo de sono. Assim, a luz atua por duas vias: como um dessincronizador dos ritmos circadianos, que regulam a pressão e o metabolismo do miocárdio, e como um agente que interrompe a recuperação biológica do sono.

O impacto a longo prazo foi verificado em uma coorte de 73.286 pessoas. Ao longo de 8 a 10 anos, o grupo exposto a altos níveis de luz noturna apresentou riscos significativamente maiores de patologias graves em comparação a quem dormia no escuro:

AVC: +33%;

Insuficiência cardíaca: +29%;

Morte por causas cardiovasculares: +26%;

Infarto do miocárdio: +24%;

Fibrilação atrial: +15%.

A conexão entre a luz e a estrutura cardíaca reside na quebra da homeostase. O biólogo Andrey Voroshilov explica que a luz funciona como o principal sinal externo (zeitgeber) para o organismo. Quando esse sinal ocorre durante a "noite biológica", há uma falha na regulação hormonal e metabólica, o que pode resultar em mudanças orgânicas nos tecidos, como a hipertrofia do miocárdio.

Os dados posicionam a iluminação noturna como um fator de risco independente, que se soma aos danos já conhecidos em funções cognitivas e saúde mental. O resultado é um modelo onde a luz artificial provoca danos subclínicos ao coração que, com o tempo, evoluem para doenças cardiovasculares manifestas.