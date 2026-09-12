Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Luz artificial à noite altera a anatomia do coração e reduz sua força contrátil

Vida » Сomportamento

Luz artificial durante a noite deixou de ser apenas um incômodo para o sono e passou a ser tratada como um fator físico capaz de alterar a anatomia do coração. Um estudo da Universidade de Tulane, publicado no European Heart Journal, indica que a exposição à iluminação noturna está correlacionada à remodelação das câmaras cardíacas e à perda de capacidade contrátil do órgão.

Как развить осознанность в повседневной жизни
Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как развить осознанность в повседневной жизни

O ponto central da pesquisa é que a poluição luminosa noturna desencadeia mudanças estruturais no miocárdio antes mesmo que surjam diagnósticos clínicos. O processo segue uma lógica de dose-dependência: quanto maior a intensidade da luz nos períodos de repouso, mais severas são as alterações patológicas.

A análise de ressonância magnética (RM) de 11.071 participantes revelou modificações precisas. Com a exposição a luzes a partir de 3 lux, observou-se a hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo: a massa cardíaca aumentou, em média, 2,4%, e a espessura da parede subiu 1,5%.

Paralelamente, a eficiência do coração caiu. A fração de ejeção — que mede a quantidade de sangue bombeada a cada batimento — recuou 1,9%, enquanto a deformação global do ventrículo diminuiu quase 3%. O estudo também registrou aumento nos volumes do ventrículo direito e do átrio esquerdo.

Essa alteração física não ocorre de forma isolada. Os pesquisadores notaram que entre 24% e 49% desses efeitos são mediados pela redução do tempo de sono. Assim, a luz atua por duas vias: como um dessincronizador dos ritmos circadianos, que regulam a pressão e o metabolismo do miocárdio, e como um agente que interrompe a recuperação biológica do sono.

O impacto a longo prazo foi verificado em uma coorte de 73.286 pessoas. Ao longo de 8 a 10 anos, o grupo exposto a altos níveis de luz noturna apresentou riscos significativamente maiores de patologias graves em comparação a quem dormia no escuro:

  • AVC: +33%;
  • Insuficiência cardíaca: +29%;
  • Morte por causas cardiovasculares: +26%;
  • Infarto do miocárdio: +24%;
  • Fibrilação atrial: +15%.

A conexão entre a luz e a estrutura cardíaca reside na quebra da homeostase. O biólogo Andrey Voroshilov explica que a luz funciona como o principal sinal externo (zeitgeber) para o organismo. Quando esse sinal ocorre durante a "noite biológica", há uma falha na regulação hormonal e metabólica, o que pode resultar em mudanças orgânicas nos tecidos, como a hipertrofia do miocárdio.

Os dados posicionam a iluminação noturna como um fator de risco independente, que se soma aos danos já conhecidos em funções cognitivas e saúde mental. O resultado é um modelo onde a luz artificial provoca danos subclínicos ao coração que, com o tempo, evoluem para doenças cardiovasculares manifestas.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários
Casa, Reforma e Imóveis
O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Mulher
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Casa, Reforma e Imóveis
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Mais populares
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura

O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.

Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Tendência de Copenhague traz o verde floresta para o destaque do pedicure
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
Análise de DNA reconstrói aparência e fisiologia de Gregor Mendel
Skoda mantém Karoq a combustão e aposta em nova versão híbrida plug-in
Skoda mantém Karoq a combustão e aposta em nova versão híbrida plug-in
últimos materiais
A mudança na aviação: do método empírico à modelagem de erros críticos
Luz artificial à noite altera a anatomia do coração e reduz sua força contrátil
5 formas de preparar filé de vitela para evitar o supercozimento
Enterrar roupas íntimas de algodão revela a saúde biológica do solo
Marrom substitui o preto como a cor neutra absoluta para o outono de 2026
Plantas que criam raízes em poucos dias usando apenas um copo com água
Moçambique acelera antes do pior: a seca ganhou plano de contenção
Casas antigas sem armários embutidos: como organizar os pertences sem perder o espaço
Como combinar padrões de leopardo e zebra sem exagerar no visual
Resistência antimicrobiana eleva casos de sepse em ambiente hospitalar
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.