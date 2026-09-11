Redes 5G na Rússia atingem 10 milhões de pessoas em 16 cidades

A Rússia iniciou a implementação de redes comerciais de quinta geração (5G). Nesta fase inicial, o acesso à conexão de alta velocidade foi liberado para cerca de 10 milhões de pessoas distribuídas em 16 cidades. A meta é expandir a cobertura para 50 localidades até o fim do ano.

Photo: Flickr by Christoph Scholz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Базовая станция 5G

Distribuição geográfica e operadoras

A disponibilidade do serviço varia conforme a localidade. Em Moscou, São Petersburgo e Ecaterimburgo, as quatro principais operadoras de telefonia já ativaram a rede. Nas demais cidades, o acesso fica restrito a apenas alguns provedores.

Status de Cobertura Cidades Total (4 operadoras) Moscou, São Petersburgo, Ecaterimburgo Parcial (algumas operadoras) Novosibirsk, Kazan, Samara, Veliky Novgorod, Krasnodar, Nizhny Novgorod, Tver, Volgogrado, Krasnoyarsk, Perm, Chelyabinsk, Ufa, Yaroslavl

O uso da rede está disponível para proprietários de aparelhos Android. Para usuários de iPhone, a conexão depende das configurações técnicas e das definições de software da Apple.

Mudanças técnicas e operacionais

A transição para o 5G altera a capacidade de tráfego de dados e o tempo de resposta da rede, impactando a interação com serviços e a infraestrutura urbana.

Largura de banda e densidade de conexão

A taxa de transferência de dados atinge entre 10 e 20 Gbps, superando em diversas vezes a capacidade do 4G. Além da velocidade de download, a arquitetura da rede suporta a conexão simultânea de milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso evita a saturação do sinal em locais de alta concentração de pessoas, como estádios e terminais ferroviários.

Latência e tempo de resposta

O atraso do sinal (ping) foi reduzido para a faixa de 1 a 4 milissegundos. Esse parâmetro é determinante para atividades que exigem resposta em tempo real, onde qualquer fração de segundo é crítica:

Operação remota de maquinário industrial;

Procedimentos médicos de alta precisão (cirurgias à distância);

Sistemas de realidade aumentada e virtual (AR/VR).

Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, afirma que a implementação desses padrões de comunicação em centros urbanos amplia a acessibilidade digital e viabiliza a migração de processos complexos de gestão da infraestrutura da cidade para o ambiente on-line.

Fonte: Pravda.Ru