A Rússia iniciou a implementação de redes comerciais de quinta geração (5G). Nesta fase inicial, o acesso à conexão de alta velocidade foi liberado para cerca de 10 milhões de pessoas distribuídas em 16 cidades. A meta é expandir a cobertura para 50 localidades até o fim do ano.
A disponibilidade do serviço varia conforme a localidade. Em Moscou, São Petersburgo e Ecaterimburgo, as quatro principais operadoras de telefonia já ativaram a rede. Nas demais cidades, o acesso fica restrito a apenas alguns provedores.
|Status de Cobertura
|Cidades
|Total (4 operadoras)
|Moscou, São Petersburgo, Ecaterimburgo
|Parcial (algumas operadoras)
|Novosibirsk, Kazan, Samara, Veliky Novgorod, Krasnodar, Nizhny Novgorod, Tver, Volgogrado, Krasnoyarsk, Perm, Chelyabinsk, Ufa, Yaroslavl
O uso da rede está disponível para proprietários de aparelhos Android. Para usuários de iPhone, a conexão depende das configurações técnicas e das definições de software da Apple.
A transição para o 5G altera a capacidade de tráfego de dados e o tempo de resposta da rede, impactando a interação com serviços e a infraestrutura urbana.
A taxa de transferência de dados atinge entre 10 e 20 Gbps, superando em diversas vezes a capacidade do 4G. Além da velocidade de download, a arquitetura da rede suporta a conexão simultânea de milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso evita a saturação do sinal em locais de alta concentração de pessoas, como estádios e terminais ferroviários.
O atraso do sinal (ping) foi reduzido para a faixa de 1 a 4 milissegundos. Esse parâmetro é determinante para atividades que exigem resposta em tempo real, onde qualquer fração de segundo é crítica:
Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, afirma que a implementação desses padrões de comunicação em centros urbanos amplia a acessibilidade digital e viabiliza a migração de processos complexos de gestão da infraestrutura da cidade para o ambiente on-line.
Fonte: Pravda.Ru
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