Consumo de nozes e castanhas: a dose recomendada para a saúde

O desejo súbito de comer doces durante o outono ou em períodos de estresse nem sempre é apenas uma vontade passageira. Frequentemente, esse sinal indica que o organismo sente falta de aminoácidos essenciais. No entanto, recorrer a bombons e bolos pode agravar a situação, prejudicando o esmalte dentário e desequilibrando a flora intestinal.

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Uma alternativa viável para substituir o açúcar refinado são as oleaginosas, como as nozes e castanhas.

Impacto na microbiota e energia

Diferente dos doces, que fornecem carboidratos simples e geram picos rápidos de energia seguidos por cansaço, as nozes contêm fibras complexas. Além de serem seguras para a saúde bucal, essas fibras servem de alimento para as bactérias benéficas do intestino, auxiliando na proteção da mucosa contra inflamações.

Segundo o nutricionista Aleksei Dorofeev, as nozes atuam como prebióticos naturais. Enquanto o açúcar alimenta bactérias patogênicas, as fibras das oleaginosas estimulam o crescimento de microrganismos que sustentam o sistema imunológico e o metabolismo.

Equilíbrio hormonal e sono

A redução da luz solar em certas épocas do ano pode afetar o humor. As nozes são ricas em triptofano, um aminoácido que o corpo não produz sozinho e que é fundamental para a síntese de dois hormônios essenciais: a serotonina, ligada ao bem-estar, e a melatonina, que regula o ciclo do sono.

A psicóloga Nadezhda Osipova explica que o triptofano presente nessas sementes é absorvido de forma gradual. Isso garante a estabilidade emocional, evitando as oscilações bruscas de humor comuns em quem consome excesso de açúcar, oferecendo suporte ao sistema nervoso em períodos de carência vitamínica.

Consumo recomendado e cuidados

Para obter os benefícios dos aminoácidos, não é necessário consumir grandes quantidades. Especialistas do Centro Federal de Pesquisa em Nutrição e Biotecnologia sugerem que a dose ideal seja de aproximadamente dois terços de um copo de grãos descascados por dia, incluindo castanhas de caju, amendoim e pistaches.

É fundamental atentar-se à qualidade do produto. Nozes com odor rançoso ou sinais de mofo não devem ser consumidas, pois as gorduras oxidadas podem se tornar tóxicas para o organismo.

A substituição de carboidratos rápidos por gorduras saudáveis também pode refletir positivamente no perfil lipídico do sangue, auxiliando a saúde cardiovascular e a circulação sanguínea.

Pontos de atenção

Alergias: As nozes são alérgenos potentes. Pessoas com sensibilidade devem introduzi-las na dieta com cautela, pois reações graves podem exigir atendimento médico imediato.

As nozes são alérgenos potentes. Pessoas com sensibilidade devem introduzi-las na dieta com cautela, pois reações graves podem exigir atendimento médico imediato. Calorias: Devido à alta densidade energética, o consumo excessivo (acima de 50-60 gramas diários) pode contribuir para o ganho de peso.

Devido à alta densidade energética, o consumo excessivo (acima de 50-60 gramas diários) pode contribuir para o ganho de peso. Sono: O auxílio no combate à insônia é indireto, ocorrendo através da oferta de triptofano para a produção de melatonina.