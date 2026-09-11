O desejo súbito de comer doces durante o outono ou em períodos de estresse nem sempre é apenas uma vontade passageira. Frequentemente, esse sinal indica que o organismo sente falta de aminoácidos essenciais. No entanto, recorrer a bombons e bolos pode agravar a situação, prejudicando o esmalte dentário e desequilibrando a flora intestinal.
Uma alternativa viável para substituir o açúcar refinado são as oleaginosas, como as nozes e castanhas.
Diferente dos doces, que fornecem carboidratos simples e geram picos rápidos de energia seguidos por cansaço, as nozes contêm fibras complexas. Além de serem seguras para a saúde bucal, essas fibras servem de alimento para as bactérias benéficas do intestino, auxiliando na proteção da mucosa contra inflamações.
Segundo o nutricionista Aleksei Dorofeev, as nozes atuam como prebióticos naturais. Enquanto o açúcar alimenta bactérias patogênicas, as fibras das oleaginosas estimulam o crescimento de microrganismos que sustentam o sistema imunológico e o metabolismo.
A redução da luz solar em certas épocas do ano pode afetar o humor. As nozes são ricas em triptofano, um aminoácido que o corpo não produz sozinho e que é fundamental para a síntese de dois hormônios essenciais: a serotonina, ligada ao bem-estar, e a melatonina, que regula o ciclo do sono.
A psicóloga Nadezhda Osipova explica que o triptofano presente nessas sementes é absorvido de forma gradual. Isso garante a estabilidade emocional, evitando as oscilações bruscas de humor comuns em quem consome excesso de açúcar, oferecendo suporte ao sistema nervoso em períodos de carência vitamínica.
Para obter os benefícios dos aminoácidos, não é necessário consumir grandes quantidades. Especialistas do Centro Federal de Pesquisa em Nutrição e Biotecnologia sugerem que a dose ideal seja de aproximadamente dois terços de um copo de grãos descascados por dia, incluindo castanhas de caju, amendoim e pistaches.
É fundamental atentar-se à qualidade do produto. Nozes com odor rançoso ou sinais de mofo não devem ser consumidas, pois as gorduras oxidadas podem se tornar tóxicas para o organismo.
A substituição de carboidratos rápidos por gorduras saudáveis também pode refletir positivamente no perfil lipídico do sangue, auxiliando a saúde cardiovascular e a circulação sanguínea.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Existem combinações específicas de peças que equilibram o aconchego necessário para voos longos com a imagem de quem frequenta a primeira classe.