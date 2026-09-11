O paradoxo da eficiência tecnológica: o que impediu o lucro real em 89% das firmas

Adoção de IA atinge maturidade operacional, mas retorno financeiro permanece limitado

A inteligência artificial (IA) já está integrada na rotina de 89% das organizações globais, com 80% dos profissionais relatando ganhos de produtividade diária. No entanto, a tecnologia ainda não se traduziu em lucro real para a maioria das empresas. Segundo relatório da QuantumBlack, a IA atingiu a maturidade operacional, mas não a financeira.

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O impacto no resultado operacional (ROI) continua baixo. Pelo segundo ano consecutivo, apenas 37% das companhias registraram efeitos positivos no EBIT. Apenas 6% das organizações são classificadas como high-performers, grupo no qual a IA contribui com mais de 5% dos resultados totais.

Posição atribuída: Segundo Rita Calvão, da McKinsey Portugal, a capacidade de converter IA em valor não depende do tamanho da empresa, mas da clareza na resolução de problemas e da aptidão para transformar processos de trabalho.

O cenário para as PME em Portugal

Embora grandes multinacionais com faturamento superior a 1 bilhão de dólares implementem a IA em escala (54%) e utilizem agentes autônomos em 40% dos casos, as pequenas e médias empresas (PME) apresentam estagnação no uso desses agentes, com apenas 22% de adoção.

Para a economia portuguesa, predominantemente composta por PME, a IA pode atuar como um equalizador de mercado. O país dispõe de vantagens estruturais que facilitam essa transição:

Cobertura de fibra ótica em 98% do território;

Custos de energia verde 30% menores que a média da União Europeia;

Ecossistema tecnológico com IA generativa já aplicada em banca, saúde e energia.

Contudo, a especialista da McKinsey alerta que a falta de simplificação regulatória e a ausência de incentivos específicos para PME podem fazer com que Portugal desperdice esse potencial competitivo.

Desenvolvimento interno e impacto no emprego

O relatório aponta uma mudança na estratégia de software: 32% das empresas desistiram de adquirir soluções comerciais para desenvolver ferramentas internamente via coding agents. Essa tendência, mais forte em grandes corporações, eleva a necessidade de governança, arquitetura e cibersegurança.

Quanto ao mercado de trabalho, 39% das organizações preveem cortes de pessoal nos próximos 12 meses. No entanto, os dados do ano anterior sugerem cautela na interpretação: enquanto 32% antecipavam demissões, apenas 14% as concretizaram na prática. Rita Calvão reforça que o aumento de produtividade via IA não implica, necessariamente, em crise laboral.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).