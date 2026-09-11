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Uso de novos fármacos em jovens com obesidade: o que mostram os dados

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O excesso de peso na adolescência não é apenas uma questão estética, mas um sinal de alerta para a saúde. Quando o Índice de Massa Corporal (IMC) atinge níveis elevados nessa fase, o corpo torna-se mais suscetível ao surgimento precoce de diabetes tipo 2, hipertensão e problemas nas articulações, rins e fígado.

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Atualmente, o tratamento medicamentoso para jovens é limitado a substâncias que exigem aplicação diária e que, em muitos casos, apresentam resultados inferiores às novas gerações de fármacos. Diante disso, surgem estudos com substâncias mais modernas, como o semaglutida e o tirzepatida, para avaliar a eficácia no controle da obesidade em adolescentes entre 12 e 17 anos.

Pesquisas recentes conduzidas na Rússia, envolvendo cerca de 800 jovens em 50 centros médicos, analisam o impacto desses medicamentos. O grupo estudado apresenta, em média, um IMC de 34,1 (obesidade graus II e III) e um peso médio entre 95 kg e 97 kg. Além disso, uma parcela considerável dos participantes já apresenta comorbidades: 25% com alterações no perfil lipídico, 20% com doença hepática gordurosa não alcoólica e 10% com hipertensão clínica.

Os dados preliminares, após seis meses de acompanhamento, mostram uma redução média de 20% no IMC. Um dos casos registrados apresentou a queda de peso de 96 kg para 75 kg. O tratamento é acompanhado por endocrinologistas, que orientam a dieta e a prática de exercícios, resultando em mudanças de hábito para 70% dos jovens no quesito alimentação e para um terço no início de atividades físicas.

Quanto à segurança, os efeitos colaterais observados nos adolescentes foram semelhantes aos relatados em adultos. A intervenção precoce com medicamentos da classe GLP-1 visa interromper a progressão da obesidade grave antes da idade adulta, reduzindo a probabilidade de doenças vasculares e metabólicas crônicas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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