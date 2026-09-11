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Consumidor russo vence disputa judicial contra Samsung por falha técnica em aparelho

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Um consumidor de Krasnodar conseguiu na Justiça o recebimento de mais de 370 mil rublos da Samsung Electronics Rus Company após a compra de um smartphone com defeito. A decisão do Quarto Tribunal de Cassação estabelece que a importação paralela não isenta o representante de uma marca no país de assumir a responsabilidade perante o cliente.

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Photo: commons.wikimedia.org by iToms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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O caso começou no verão de 2024, quando o homem adquiriu o aparelho por 98 mil rublos. Nos primeiros 15 dias de uso, surgiram falhas no alto-falante superior e interrupções no som. A empresa realizou uma análise técnica inicial e alegou que o dispositivo estava em perfeitas condições. No entanto, uma perícia judicial comprovou que o problema era um defeito de fabricação anterior à venda.

Em primeira instância, o Tribunal Regional de Krasnodar chegou a dar razão à Samsung. O argumento era que o telefone entrou na Rússia via importação paralela — esquema onde produtos são importados por terceiros sem a autorização direta do fabricante para aquele mercado específico — e, portanto, não teria sido destinado ao consumidor russo.

A instância de cassação derrubou esse entendimento. O tribunal pontuou que a Samsung Electronics Rus Company é a única estrutura do fabricante autorizada a operar com consumidores na Rússia. Além disso, a empresa aceitou a reclamação e realizou a inspeção do aparelho em vez de encaminhar o cliente de volta ao lojista, assumindo, na prática, a obrigação da garantia.

O valor total da indenização engloba o reembolso do custo do smartphone, perdas financeiras, multas contratuais e compensação por danos morais.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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