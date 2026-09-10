Comediante Bowen Yang revela a luta entre compartilhar ou esconder segredos de beleza

Bowen Yang, o comediante conhecido por seu timing impecável, agora encara o dilema clássico de quem descobriu um produto favorito: contar o segredo no grupo de amigos ou guardar a descoberta para si. O impasse surge na campanha "Guilty as Skin", da Estée Lauder, focada no sérum Advanced Night Repair.

Photo: flickr.com by weedporndaily, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Крем для лица

A promessa da marca é direta: o Night Peptide deve ajustar os ritmos circadianos da pele, entregando mais firmeza e textura lisa em apenas três noites de uso. Mas, para Yang, a relação com a beleza nem sempre foi tão estratégica.

O artista admite que só passou a levar o autocuidado a sério durante a pandemia. Antes disso, a rotina era vista como uma obrigação chata. Nos anos 2000, ele caiu na armadilha dos esfoliantes agressivos com partículas de damasco — aqueles que, segundo ele, "arrancavam" a pele sem que ele sequer questionasse a composição dos ingredientes.

Hoje, a abordagem é técnica. Yang estuda a ciência por trás dos cosméticos e defende a personalização do skincare. No entanto, ele reconhece que a teoria nem sempre sobrevive à rotina exaustiva.

Um exemplo é o conflito da limpeza noturna. Para quem chega em casa tarde, o ritual completo de lavar o rosto com água pode funcionar como um "banho gelado", despertando o sistema nervoso justamente quando o corpo precisa desligar. Nesses dias, ele simplifica a vida: usa apenas um mist, hidratante e o sérum Advanced Night Repair.

A precisão estética também aparece no trabalho. Ao se preparar para o papel de Mary Todd Lincoln na peça "Oh, Mary!", Yang buscou referências na Ópera de Pequim e em ícones como Faye Dunaway e Bette Davis. O resultado é um visual marcado por sobrancelhas simétricas e altas e um delineado expressivo. Para ele, esse excesso de maquiagem é uma ferramenta narrativa: reflete a tentativa da personagem de mascarar a própria impotência com um brilho externo.

Quanto a indicações de produtos, Yang é pragmático e reservado. Ele considera a beleza algo íntimo e raramente troca dicas com amigos, com uma única exceção: o protetor solar. O interesse em SPF vem da diferença técnica entre as fórmulas americanas e as internacionais, o que justifica a busca por recomendações.

Com seu habitual tom irônico, o comediante também imaginou a rotina de beleza de seus personagens:

Mary Todd Lincoln: Spray fixador potente e um sérum de ácido azelaico (escolhido por erro, apenas porque a embalagem era "floral").

Spray fixador potente e um sérum de ácido azelaico (escolhido por erro, apenas porque a embalagem era "floral"). Glinda (Wicked): Muito glitter, esfoliantes corporais e um mix de dez fragrâncias que brigam entre si.

Muito glitter, esfoliantes corporais e um mix de dez fragrâncias que brigam entre si. Howie (Fire Island): Protetor solar matte, aplicado em quantidades industriais.

Protetor solar matte, aplicado em quantidades industriais. O iceberg do Titanic: Lavagem com água gelada e gua sha para acentuar maçãs do rosto já afiadas.

Para fechar, o ponto alto da beleza no ano, na visão de Bowen, foi a Zendaya, cujas produções mantiveram a perfeição do início ao fim da temporada.