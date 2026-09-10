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Alimentos que auxiliam a clareza mental: o que priorizar ao acordar

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Muitas pessoas acreditam que o cérebro precisa de açúcar para começar o dia com energia. No entanto, um café da manhã rico em doces provoca um pico rápido de glicose no sangue, seguido por uma queda brusca. O resultado é a sensação de cansaço e a chamada "névoa mental" já no meio da manhã.

Завтрак
Photo: flickr.com by Avid Hills, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Завтрак

Para manter a concentração e a clareza mental até o almoço, a estratégia mais indicada é combinar proteínas, gorduras e carboidratos de absorção lenta.

Como a alimentação afeta o cérebro

A diferença na produtividade está na forma como o organismo obtém energia. Enquanto os carboidratos simples oferecem um impulso momentâneo, a combinação de nutrientes mantém o açúcar no sangue estável e fornece precursores de neurotransmissores, como a dopamina e a acetilcolina.

  • Proteínas (ovos, queijo cottage, tofu): fornecem aminoácidos essenciais para o funcionamento dos neurônios.
  • Carboidratos complexos (aveia, quinoa, pães integrais): garantem o fornecimento gradual de energia por um período de 4 a 5 horas.
  • Gorduras saudáveis (abacate, nozes, sementes de linhaça): auxiliam na manutenção da estrutura das membranas neuronais.

O horário também é um fator relevante. De acordo com a nutricionista Alena Paretskaya, o ideal é tomar o café da manhã em até uma hora após acordar. Caso contrário, os níveis elevados de cortisol podem levar o corpo a utilizar reservas estratégicas de energia para compensar a falta de nutrientes.

Opções de cardápio conforme a necessidade

A escolha dos alimentos pode variar dependendo da rotina e do estado físico do dia:

Para quem terá atividade física: Ovos pochê com abacate em torrada integral. A junção de proteínas e gorduras proporciona saciedade prolongada. O colina presente nos ovos e as gorduras do abacate auxiliam na flexibilidade cognitiva.

Para quem tem trabalho sedentário: Aveia com mirtilos e sementes de chia. É uma opção com caloria moderada que foca no suporte à memória. As antocianinas dos mirtilos e o ômega-3 da chia atuam na proteção das células cerebrais.

Para quem prefere algo leve: Iogurte grego com avelãs e maçã. O iogurte natural (sem açúcar) atua na relação entre a microbiota intestinal e o cérebro, enquanto o cromo da maçã auxilia na absorção da glicose.

Cuidados e restrições

Em manhãs de maior estresse ou ansiedade, pode-se adicionar alimentos ricos em magnésio, como espinafre ou sementes de abóbora.

Para evitar a perda dos benefícios nutricionais, recomenda-se evitar o pão branco e o açúcar adicionado, que sobrecarregam o pâncreas. Além disso, a ingestão de café é aconselhada apenas após a refeição, a fim de evitar a elevação excessiva do cortisol em jejum.

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