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Jantar após as 18h prejudica a saúde? O que a biologia diz

Vida » Сomportamento

Muitas pessoas cresceram acreditando que comer após as 18h prejudica a saúde. Essa ideia transformou o horário do jantar em uma regra rígida de estilo de vida, mas a biologia do corpo humano sugere que o bom senso é mais eficaz do que o relógio.

Поздний ужин
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Поздний ужин

A teoria sobre o horário ideal do jantar baseia-se nos ritmos circadianos, que são os relógios biológicos internos. A premissa é que refeições tardias poderiam desregular esses ciclos e dificultar o processamento de energia pelo organismo. De fato, estudos indicam que pessoas que jantam até as 18h tendem a apresentar um índice de massa corporal (IMC) mais baixo e melhores indicadores metabólicos.

Entretanto, esses dados não se traduzem em uma regra universal. O metabolismo varia drasticamente entre um atleta, um idoso ou alguém que trabalha no turno da noite. Para alguns, jantar às 21h é a norma ditada pela rotina; para outros, comer mais cedo evita a sensação de peso abdominal antes de dormir.

Mais do que o horário exato, a composição dos alimentos e a quantidade consumida são os fatores que realmente impactam o bem-estar. Quando a dieta é equilibrada e as porções são moderadas, a hora da última refeição torna-se um detalhe secundário.

O ponto central não é adaptar a rotina a um horário arbitrário, mas encontrar o ritmo individual. A saúde está ligada à regularidade da alimentação e à compreensão de como o próprio corpo reage, e não ao cumprimento de um cronograma fixo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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