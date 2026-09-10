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Como vestir-se para parecer passageiro de primeira classe sem abrir mão do conforto

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Existe uma hierarquia invisível nos aeroportos que não depende da classe da sua passagem. O status do passageiro é lido pelas roupas antes mesmo de ele entrar na sala VIP. É o chamado estilo "conforto luxuoso": peças que têm o aconchego de um pijama, mas transmitem a imagem de quem espera a toalha quente da primeira classe.

Человек с портфелем
Photo: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Человек с портфелем

Para conseguir esse visual sofisticado sem abrir mão do bem-estar em voos longos, a estratégia não está no preço das peças, mas em fórmulas de composição específicas.

Cardigã longo, conjunto de algodão e tênis
O cardigã longo é mais funcional do que parece: ele substitui o blazer, amassa menos e mantém a estrutura do corpo melhor que um moletom. Combinado com uma base de algodão macio e tênis limpos, o look funciona bem para voos de média duração, evitando aquela aparência de quem se vestiu às pressas.

Casaco com detalhes em pele e calças relaxadas
Um casaco estruturado com gola de pele é o caminho mais rápido para elevar a ida ao aeroporto. Essa peça superior forte "sustenta" todo o visual, permitindo que você use calças extremamente confortáveis (quase como pijamas) sem perder a elegância.

Conjunto monocromático
Peças do mesmo material e cor são a solução ideal para voos de madrugada. Além de eliminar a necessidade de pensar em combinações, a unidade do tecido faz com que o conjunto pareça um look planejado, e não roupas de casa usadas por acidente na rua.

Blusa solta e calças de linho
Uma escolha para quem encara a viagem como um evento social. O linho inevitavelmente amassa após horas na poltrona, então tentar mantê-lo impecável é inútil. O segredo aqui é a blusa fluida: ela serve como o marcador de estilo que impede que o visual fique desleixado demais.

Jeans, camiseta longa e bolsa de destaque
Jeans e long sleeve são a aposta mais segura. No entanto, é o acessório — uma bolsa de design marcante ou material nobre — que transporta esse básico para o nível "classe executiva". Neste caso, a bolsa não contribui para o conforto, mas funciona como a assinatura final que define o nível do look.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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