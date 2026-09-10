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Uso prolongado de notebook sobre a barriga e o risco de erupções cutâneas

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Apoiando o notebook diretamente sobre o corpo durante o uso pode alterar a cor da pele e provocar o surgimento de erupções cutâneas específicas. O alerta foi feito por médicos no periódico BMJ Case Reports, após o acompanhamento de um paciente pediátrico.

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Photo: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O caso envolveu um menino que apresentou manchas e erupções no abdômen, semelhantes a hematomas espontâneos. Inicialmente, a equipe médica suspeitou de lesões hepáticas decorrentes de um trauma leve, mas exames de sangue e scans abdominais não indicaram alterações.

Duas semanas depois, o paciente retornou com a erupção expandida, sensibilidade cutânea e descamação. A causa foi identificada durante a anamnese: o menino, que estuda em casa, utilizava o notebook sobre a barriga por até oito horas diárias, frequentemente com o aparelho conectado ao carregador.

O diagnóstico foi de erythema ab igne (eritema por calor). Diferente de uma queimadura direta, essa condição surge a partir da exposição prolongada ao calor moderado, manifestando-se tipicamente através de um padrão reticulado (em forma de rede) na pele.

Historicamente, esse quadro era comum em adultos que utilizavam bolsas de água quente ou compressas térmicas. Atualmente, os dispositivos eletrônicos tornaram-se fontes frequentes desse estímulo. No caso relatado, a recuperação ocorreu após a interrupção do contato do notebook com o corpo.

Este relato descreve um caso clínico isolado e não representa uma estatística geral. No entanto, os especialistas alertam que, embora a pele geralmente se recupere ao afastar a fonte de calor, a exposição crônica e prolongada pode, em casos raros, levar a consequências mais graves, como pigmentação permanente da pele ou alterações malignas nos tecidos a longo prazo.

O ponto central não é a periculosidade do aparelho em si, mas o fato de que o contato prolongado com a carcaça aquecida do dispositivo pode gerar uma patologia que é facilmente confundida com outras doenças.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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