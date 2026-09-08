O silêncio na sua sala é uma ilusão perigosa: aparelhos domésticos registraram conversas privadas

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Smart TVs da LG captam áudio com tela desligada e mapeiam dispositivos próximos

Uma investigação técnica revelou que televisores Smart TV da marca LG operam como dispositivos de escuta clandestina, captando áudio via microfone mesmo quando a tela está desligada e mapeando celulares e outros aparelhos conectados à rede local.

LG монитор
Photo: freepik
LG монитор

O estudo foi conduzido pelo canal Gamers Nexus, em parceria com a Level1Techs e analistas independentes. Para chegar a esses resultados, a equipe utilizou a desmontagem de código e o Wireshark, um analisador de protocolos de rede.

Espionagem e coleta de dados

A análise do tráfego de rede mostrou que as televisões digitalizam a rede doméstica para identificar dispositivos não relacionados, como smartphones. O sistema extrai e armazena endereços IP, SSID, a intensidade do sinal de redes Wi-Fi vizinhas e a localização geográfica do aparelho.

Um ponto crítico identificado é a gravação de áudio: mesmo desconectada da rede doméstica e com a tela desligada, a TV continua a gravar a voz do ambiente, salvando os arquivos na memória flash interna. Assim que a conexão é restabelecida, esses arquivos são enviados automaticamente para os servidores da LG.

A captura de som não se limita aos microfones integrados no aparelho ou no controle remoto; o sistema também é capaz de extrair áudio de periféricos externos conectados via USB, como webcams.

Vulnerabilidades no sistema webOS

Os investigadores apontaram falhas graves de segurança no webOS, sistema operacional da LG. Essas brechas permitem que terceiros obtenham privilégios de administrador (root), possibilitando o acesso remoto ao sistema e a transmissão de áudio ao vivo do ambiente.

Risco Corporativo: Segundo a equipe de investigação, a vulnerabilidade representa um risco real para ambientes empresariais e profissionais, onde televisores de tela grande são amplamente utilizados.

Perfil do usuário e publicidade

O levantamento também detalhou a tecnologia de Reconhecimento Automático de Conteúdo (ACR). O sistema captura trechos de seis segundos do que o usuário assiste — áudio e vídeo — criando uma "impressão digital" (hash) enviada à LG Ad Solutions, a plataforma de publicidade da empresa.

Embora a LG tenha vendido cerca de 216 milhões de smart TVs globalmente, os pesquisadores estimam que a coleta de dados alcance aproximadamente 363 milhões de dispositivos apenas nos Estados Unidos. Essas informações são utilizadas para montar perfis detalhados de atividade dos usuários, que podem ser comercializados para anunciantes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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