Estudantes portugueses sem professor nunca mais: nova diretriz acelerou rotatividade nas escolas

Mudança no recrutamento de professores para reduzir falta de aulas

O governo de Portugal vai implementar um novo modelo de concurso para a contratação de professores. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, nesta quarta-feira (9 de setembro), após a reunião do Conselho de Ministros em Bragança.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Студент с рюкзаком и учебниками в школьном коридоре

O objetivo central da medida é diminuir o tempo em que os alunos ficam sem docente em sala de aula. Embora os detalhes técnicos do novo concurso não tenham sido divulgados, o ministro classificou a mudança como uma reforma necessária para dar agilidade ao sistema.

Professores nas escolas diariamente

A partir de 18 de setembro, entrará em vigor outra alteração na gestão de pessoal. Segundo Fernando Alexandre, a nova estratégia prevê a alocação diária de professores nas unidades escolares, visando um preenchimento de vagas mais veloz quando houver ausências por doença, aposentadoria ou outros motivos.

Posição atribuída: Segundo o ministro Fernando Alexandre, existe uma demanda de milhares de profissionais qualificados que desejam lecionar, mas que enfrentam esperas de meses ou até um ano para entrar no sistema.

O ministro admitiu que a estrutura atual de acolhimento de novos docentes não tem sido adequada, prejudicando tanto os profissionais que aguardam a vaga quanto o aprendizado dos estudantes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).