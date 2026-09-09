Açúcar e memória após os 60: quando o hábito pode acelerar o declínio

A qualidade da alimentação após os 60 anos reflete diretamente na resistência física e na preservação das funções cognitivas, como a memória e a agilidade mental. Para evitar o declínio cognitivo, torna-se fundamental revisar a dieta, priorizando proteínas animais e eliminando produtos com alto índice glicêmico, a exemplo de refrigerantes e snacks industrializados.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пончики с сахарной пудрой и кофе

O impacto do açúcar no envelhecimento

Os carboidratos simples são os principais agressores do metabolismo na terceira idade. Doces, refrigerantes e massas industriais provocam picos de glicose que prejudicam a saúde dos vasos sanguíneos e o funcionamento dos neurônios. A recomendação é a exclusão total de bebidas açucaradas e colas.

Para quem sente necessidade de consumir doces, frutas ou a ingestão de dois a três tâmaras podem ser alternativas, desde que consumidas estritamente na primeira metade do dia e nos intervalos entre as refeições principais.

"Oscilações bruscas nos níveis de açúcar no sangue em idosos elevam o risco de eventos vasculares. O excesso de carboidratos simples acelera distúrbios metabólicos que podem levar à demência", afirma a médica terapeuta Anna Kuznetsova.

Além da dieta, a realização de exames preventivos regulares é essencial para identificar deficiências nutricionais que a alimentação sozinha não consegue corrigir, ponto especialmente relevante para homens, cujas alterações metabólicas podem ser confundidas com cansaço psicológico.

Proteínas animais e a saúde cerebral

A ideia de que dietas exclusivamente vegetais são ideais para idosos é um equívoco. O cérebro e os músculos dependem de aminoácidos e gorduras encontrados em produtos de origem animal. Especialistas em geriatria alertam que vegetais não substituem plenamente a carne, os peixes ou as aves para quem tem mais de 60 anos.

Uma estrutura sugerida para o consumo de proteínas inclui: carne vermelha duas vezes por semana, aves (frango ou peru) duas vezes e peixe de uma a duas vezes. O fígado, rico em vitaminas essenciais para o sistema nervoso e a produção sanguínea, deve integrar o cardápio ao menos uma vez por semana. É recomendável evitar ultraprocessados e comidas prontas devido ao alto teor de conservantes e sódio.

"A falta de proteína de qualidade em pacientes idosos causa a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Isso resulta em fraqueza e aumenta significativamente o risco de quedas e fraturas", explica a médica generalista Elena Morozova.

Organização e horários das refeições

A frequência alimentar é tão importante quanto a composição do prato. Para manter a energia estável, recomenda-se a divisão em três refeições diárias, evitando lanches caóticos que prejudicam o sistema digestório e favorecem o ganho de peso. O jantar deve ocorrer, no máximo, até duas horas antes de dormir.

O consumo de carboidratos pesados à noite, como massas e pães, deve ser evitado, pois o corpo não necessita de carga energética alta durante o sono. Opções adequadas para encerrar o dia incluem caldo de carne, pequenas porções de peixe, carne ou iogurte natural/kefir, garantindo a saciedade sem sobrecarregar a digestão.

"Respeitar a janela alimentar e evitar carboidratos pesados à noite ajuda a prevenir picos noturnos de pressão arterial e complicações cardiovasculares", pontua o cardiologista Valeriy Klimov.