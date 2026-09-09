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Tentando ter filhos? O impacto do cigarro na concepção

Vida » Сomportamento

Muitos associam o cigarro apenas a problemas pulmonares ou cardíacos, mas o tabaco atua como uma barreira física para quem deseja ter filhos. O consumo de nicotina e outras substâncias tóxicas prejudica o sistema reprodutivo de ambos os parceiros.

Беременная женщина работает за ноутбуком
Photo: Pravda.Ru by Максим Ковалёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина работает за ноутбуком

No caso das mulheres, o impacto é direto: a probabilidade de enfrentar a infertilidade aumenta em 40%. Esse fator compromete a capacidade do organismo de conceber e levar a gestação adiante.

Nos homens, as alterações ocorrem na composição e na qualidade do sêmen. O tabagismo também está associado a disfunções sexuais, o que pode impedir a concepção mesmo quando não há outras doenças diagnosticadas.

A boa notícia é que o sistema reprodutivo consegue recuperar parte de sua funcionalidade. Interromper o hábito de fumar pode normalizar a qualidade dos espermatozoides e elevar as chances de gravidez.

Para casais que planejam ter filhos ou que já realizam tratamentos contra a infertilidade, parar de fumar é fundamental. A presença de toxinas no sangue pode limitar a eficácia de intervenções médicas, pois interfere nos processos naturais do corpo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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