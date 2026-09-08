Transtornos alimentares e renda: quando o status social influencia o risco

Muitas pessoas ainda acreditam que transtornos alimentares, como a anorexia ou a bulimia, afetam apenas jovens de famílias ricas. No entanto, análises recentes de dados mostram que essa ideia é um estereótipo. O status socioeconômico influencia, sim, o desenvolvimento desses quadros em adolescentes, mas de forma diferente dependendo do diagnóstico.

Photo: freepik is licensed under public domain Расстройство пищевого поведения

Renda versus escolaridade

Ao investigar qual marcador de riqueza melhor prevê o risco de transtornos alimentares, pesquisadores notaram que a escolaridade dos pais é um indicador inconsistente. Em 35,5% dos estudos, observou-se que a baixa escolaridade aumentava o risco; em 12,9%, ocorreu o oposto, e em outros 35,5% não houve relação direta.

Já a renda familiar apresenta uma correlação mais clara. A maioria das pesquisas confirmou que a probabilidade de desenvolver transtornos alimentares aumenta em famílias com menor poder aquisitivo, sendo essa relação especialmente forte nos casos de compulsão alimentar.

As diferentes faces do transtorno

Os dados revelam que diferentes tipos de distúrbios tendem a surgir em camadas sociais distintas:

A anorexia é mais frequente em famílias com status socioeconômico elevado.

A compulsão alimentar e comportamentos compensatórios (como provocar o vômito) são mais comuns em adolescentes de classes sociais mais baixas.

Além disso, observou-se que o status do pai muitas vezes exerce uma influência maior sobre o adolescente do que o status da mãe, o que pode estar ligado ao acesso a recursos ou dinâmicas específicas de criação.

O impacto do estresse e da pobreza

Um exemplo do alcance desse problema foi registrado no projeto britânico ALSPAC, que acompanhou 7.824 participantes por quase 30 anos. Os resultados indicam que adolescentes cujos pais possuem apenas o ensino fundamental apresentam riscos de transtornos alimentares quase 80% maiores do que aqueles cujos pais têm diploma universitário. Nesse grupo, a pobreza e o estresse constante causado pela falta de recursos financeiros atuam como gatilhos principais.

Embora a renda ou o diploma sozinhos não expliquem a causa da doença, fica evidente que os transtornos alimentares não são exclusivos de uma elite. Isso sinaliza a necessidade de sistemas de prevenção e tratamento mais acessíveis, já que jovens de famílias carentes estão em grupo de risco, mas frequentemente não têm acesso a suporte psicológico qualificado.