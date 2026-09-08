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Dificuldade para dormir: quando forçar o sono pode piorar a insônia

Vida » Alimentação

Tentar forçar o sono a qualquer custo, dormir excessivamente nos fins de semana ou usar álcool para relaxar são caminhos diretos para a insônia crônica. Muitas vezes, as estratégias comuns para combater a falta de sono produzem o efeito oposto: em vez de descanso, a pessoa cria um reflexo condicionado de alerta ao deitar, tornando a cama um lugar de estresse.

Бессоница
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Бессоница

A armadilha de "forçar" o sono

Um erro frequente é permanecer na cama rolando de um lado para o outro por mais de 15 ou 20 minutos. Quando isso acontece, o cérebro associa rapidamente o ambiente do quarto à ansiedade. Após alguns episódios, desenvolve-se um reflexo negativo: ao encostar a cabeça no travesseiro, o sono desaparece, mesmo que a pessoa estivesse exausta momentos antes.

O neurologista Artêm Sinitsyn explica que, se o cérebro passa a perceber a cama como uma zona de estresse, não adianta tentar insistir. A orientação é levantar-se e mudar de ambiente até que a sonolência real retorne.

A regra sugerida por especialistas é clara: se o sono não vier em 15 minutos, saia do quarto e realize alguma atividade monótona. Retorne ao quarto apenas quando sentir a real necessidade de dormir. Isso ajuda a regular os ritmos circadianos. Além disso, tentar compensar uma noite ruim ficando na cama até tarde na manhã seguinte é prejudicial, pois fragmenta o sono e o torna superficial.

Álcool e sedativos: a falsa solução

O uso de bebidas alcoólicas para facilitar o sono é um equívoco crítico. Embora o etanol acelere o adormecimento, seus subprodutos de metabolização estimulam o sistema nervoso. O resultado é uma segunda metade da noite marcada por despertares frequentes e sono de baixa qualidade.

Quanto ao uso de medicamentos sem prescrição, a endocrinologista Ekaterina Orlova alerta que eles costumam mascarar os sintomas e causar dependência. Quando interrompidos, a insônia pode retornar com mais intensidade. É fundamental investigar as causas internas, como desequilíbrios hormonais.

A insônia que persiste por mais de três meses pode ser um sintoma de outras condições. Deficiências de ferro, disfunções na tireoide ou queda nos níveis de testosterona em homens podem estar na raiz do problema. Nesses casos, sedativos apenas "desligam" o cérebro temporariamente, sem proporcionar a recuperação biológica necessária.

O impacto do "jetlag social"

Acordar muito mais tarde aos sábados e domingos desregula o relógio biológico. Se a diferença entre o horário de despertar nos dias úteis e no fim de semana for maior que duas horas, ocorre o chamado jetlag social. Isso impede o sono no domingo à noite e gera a sensação de exaustão na segunda-feira, podendo provocar dores de cabeça e alterações digestivas.

Abordagens não medicamentosas

Grande parte dos casos de insônia crônica pode ser resolvida sem fármacos, utilizando a terapia cognitivo-comportamental. Uma técnica aplicada é a restrição do tempo na cama para 6 ou 7 horas, criando um leve déficit que induz o corpo a ter um sono mais profundo e denso. Atividades físicas moderadas e hobbies durante o dia também auxiliam o cérebro a acumular o cansaço necessário.

A alimentação também desempenha um papel. O nutricionista Aleksey Dorofeev observa que a ingestão de proteínas de qualidade, como o queijo cottage (ricota/queijo fresco), auxilia na manutenção de aminoácidos estáveis, enquanto o excesso de açúcar e estimulantes antes de dormir prejudica o processo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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